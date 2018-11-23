ABD: Huawei Çin için casusluk yapıyor

ABD basınına göre Amerikalı yetkililer müttefik ülkelerdeki internet sağlayıcı firmaların söz konusu markanın iletişim araçlarına hizmet vermemesi için bu ülkeleri ikna çabalarına başladı.







İstihbarat birimleri ve ilgili kurumlar Huawei gibi Çin menşeli markalarının Çin hükumeti adına bilgi toplama riski olduğunu öne sürüyor.





Huawei Apple'ı geçti, Çin menşeili akıllı telefonlara ilgi artıyor





Ayrıca Washington'un Çin malı iletişim araçlarından uzak duran ülkelere telekomünikasyon alanında mali yardım yapılmasını da değerlendirdiği kaydediliyor.







Washington'ı en çok kaygılandıranın ise Almanya, İtalya ve Japonya gibi Amerikan üslerinin bulunduğu ülkeler olduğu düşünülüyor.





ABD'nin hedefindeki Huawei'den söz konusu iddialara henüz yanıt gelmedi.





Euronews