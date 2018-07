ABD Halkbank cezasını her an açıklayabilir.....

Türkiye-ABD ilişkilerinda kriz olan noktalar oldukça fazla... Bazıları içinden çıkılmaz hale geldi... Bu krizlerin en yakını Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın suçlu bulunmasının ardından "Halkbank'a kesilecek ceza... Seçim öncesi kesilecek cezanın ertelendiği konuşulmuştu...





Amerika'nın Sesi'nde seçim sonrasında Türkiye'nin Amerika ile ilişkilerini değerlendiren Georgetown Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Sinan Ciddi cezanın her an çıkabileceğini söyledi. Dışişleri Bakanlığının özel isteği ile ertelenen cezanın açıklanmasının önünde herhangi bir engelin kalmadığını söyleyen Ciddi Washington'da bu cezaların her an açıklanacağı konusunda bir beklenti var. dedi...





Amerika’da, Türkiye’nin üstünden seçim baskısının kalkmasıyla, Türk hükümetinin, Amerika’ya, Avrupa’ya veya genel anlamda Batı’ya yönelik bakış açısının daha yumuşak, daha yatıştırıcı, daha esnek olabileceği yönünde bir izlenim olduğunu söyleyen Ciddi, şimdi bunun hayata geçirilip-geçirilemeyeceğinin tartışıldığını söylüyor.





Sinan Ciddi’ye göre eğer beklentiler karşılanmazsa, Washington yaptırım hazırlığında. Şu anda Türk-Amerikan ilişkilerinin çok hassas bir noktada olduğunu dile getiren Ciddi, Washington’un bölgesel ihtiyaçları ve kaygılarıyla, Türkiye’den beklentilerinin bu ilişkinin geleceğini şekillendireceğini paylaşıyor.





Kongre’nin Türkiye’ye F-35 satışını engelleme yetkisi olduğunu söyleyen Sinan Ciddi, 1974’te Kıbrıs Harekatı’ndan sonra Türkiye’ye silah ambargosu uygulandığını hatırlatıyor.

Ciddi, Rahip Andrew Brunson başta olmak üzere Türkiye’de hapiste tutulan tüm Amerikalıların, ikili ilişkilerde pürüz yarattığını da dile getiriyor.