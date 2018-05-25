Samanyolu Haber /Gündem / ABD Halk Bank'ın cezasını kesti mi? /25 Mayıs 2018 11:36

ABD Halk Bank'ın cezasını kesti mi?

ABD Hazine Bakanlığının Halk Bankası'na , Mehmet Hakan Atilla'nın ceza aldığı dava nedeniyle para cezası kestiği haberi sosyal medyada hızla yayıldı İddialar karşısında Banka açıklama yapmak zorunda kaldı....

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Sosyal Medyada kulaktan kulağa yayılan iddiaya göre ABD Hazine bakanlığı Halk Bankası'na  eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın, ABD’de ceza aldığı dava nedeniyle 49 Milyar Dolar ceza kesti... Yine iddiaya göre AKP bu cezanın açıklanmasının seçim sonrasına bırakılması için ABD ile görüşmeler yapıyor... 


Halk Bankası tarafından bu iddialarla ilgili KAP'a bir açıklama gönderildi... 


 
Halk Bankası, ABD’de yargılanan eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın ceza almasının ardından ortaya atılan iddialarla ilgili açıklama yaptı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen açıklamada, dava nedeniyle Halk Bankası’na para kesildiği iddiasının doğru olmadığı kaydedildi.

‘GÜVEN VE İTİBAR SARICI HABERLER YAPILIYOR’

Bu yöndeki haber ve yorumların Halk Bankası’nın itibarını sarsmak için yapıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı sosyal medya hesapları üzerinden gerçeğe aykırı bir şekilde ABD’li yetkili kurumlar tarafından Bankamıza önemli miktarda para cezası verildiği yönünde kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı, Bankamızın güven ve itibarını sarsıcı nitelikte haber ve yorumların yapıldığı anlaşılmaktadır.

16 Mayıs 2018 tarihinde ABD’de karara bağlanan davada Bankamız taraf olmadığı gibi Mahkeme tarafından Bankamız hakkında alınmış herhangi idari veya mali bir karar bulunmamaktadır. ABD’nin uluslararası yaptırım kararlarını takip eden yetkili kurumlar tarafından da Bankamıza iletilen herhangi bir ceza bildirimi söz konusu değildir.

Ülkemizin önemli kurumlarından biri olan Bankamızın güven ve itibarını sarsacak nitelikte sosyal medya hesapları üzerinden haksız haber ve yorumların yapılması Bankacılık Kanununun ‘İtibarın Korunması’ başlıklı madde hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunulur.”
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