ABD Genelkurmay Başkanı: Katar ve Türkiye radikalizmin yeni sponsorları

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond (HR) McMaster, Türkiye ve Katar'ı 'radikal ideolojilerin yeni sponsorları' ilan etti. Siyasal İslam'ın medeniyet için bir tehlike olduğunu dile getiren McMaster, radikalizmin güçlenmemesi için özgürlükçü muhaliflere destek olmak gerektiğini dile getirdi. Konuyla ilgili olarak AK Parti'yi gösteren McMaster, "Gücü tek başına konsolide ediyor. Bu üzücü" dedi.







Gonca Tokyol'un t24 için The National'dan yaptığı çeviriye göre, ABD'nin Güvenlik Danışmanı, Türkiye ve radikalizm konusunda tartışma yaratacak açıklamalara imza attı.





ÜÇ TEHDİTTEN İKİSİ ORTADOĞU'DA





The National'dan Joyce Karam'ın haberine göre, İngiliz mevkidaşı Mark Sidwell ile birlikte, Washington'da Policy Exchange'in düzenlediği bir programa katılan McMaster, ABD çıkarlarına yönelik olarak üç küresel tehdit bulunduğunu ve bunların ikisinin Orta Doğu'da olduğunu söyledi.





RADİKALİZM TEHLİKESİ





Küresel tehditler arasında, 'revizyonist güçler' Çin ve Rusya' ile 'terörü destekleyen, toplu katliama yönelik silahların peşinden giden' İran ve Kuzey Kore'yi sayan McMaster, üçüncü tehdidin de cihatı radikal gruplar olduğunu söyledi.





'RADİKAL İSLAMCILIK MEDENİYETE YÖNELİK TEHDİT'





"Radikal İslamcı ideoloji açık bir şekilde tüm medeni insanlara yönelik büyük bir tehdit" diyen McMaster, Suudi Arabistan'ın yıllar önce bazı terör örgutlerini desteklediğine dile getirdi.





Suudi Arabistan'ın geçmişte terörizmi desteklediğini dile getiren McMaster, "Günümüzde ana destekçiler Katar ve Türkiye'dir. Şu anda çoğunlukla destek Katar ve Türkiye'den geliyor" dedi.





'SİYASAL İSLAM TEHDİDİNDEN KURTULMAK'





Siyasal İslam ve Müslüman Kardeşler konusundaki fikirleri sorulduğunda kendisini, siyasal İslam tehdidinden kurtulmak gerektiğini savunan İngiliz eski diplomat Sir John Jenkins'in 'büyük bir hayranı' olarak nitelendiren McMaster, tüm Müslüman Kardeşler dallarının aynı olmadığını da ifade etti.





ÖZGÜRLÜKÇÜ MUHALİFLERE DESTEK





McMaster, Mısır'ın 2013 yılında devrilen eski lideri Muhammed Mursi'ye referansla, başka bir 'Mursi modeli'nden kaçınmak için bireysel özgürlüklere saygı duyan muhalif grupları desteklemek gerektiğini söyledi.





'AK PARTİ GÜCÜ KONSOLİDE EDİYOR, ÜZÜCÜ'





McMaster, bir diğer model olarak ise AK Parti'yi örnek gösterdi ve "Sivil toplum üzerinden etkin hale gelerek gücü tek bir partinin elinde konsolide ediyorlar, üzücü bir şekilde bu, Türkiye'nin Batı'dan uzaklaşmasına da katkıda bulunan bir problem" diye konuştu.