Samanyolu Haber /Gündem / ABD Erdoğan'ın korumalarının karıştığı olayın peşini bırakmıyor /22 Mayıs 2017 11:21

ABD Erdoğan'ın korumalarının karıştığı olayın peşini bırakmıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumalarının Washington'da göstericilere müdahalesine ABD'den en üst düzeyde tepki geldi. "Dehşete düştük" diyen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "yaşananlar en basit deyimiyle kabul edilemez" ifadesini kullandı.

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Erdoğan’ın korumalarının, Washington’daki Türkiye Büyükelçilik konutu önündeki göstericilere müdahalesi ABD’de öncelikle Kongre üyeleri tarafından kınanmıştı.

Amerikalı Senatör ve Kongre üyelerinin birbiri ardına yaptıkları kınama, hatta “Türkiye Büyükelçisi’ni geri gönderme” çağrılarının ardından, sonunda Trump yönetiminden de konu hakkında ilk yorum, üstelik en üst düzeyde geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, katıldığı bir canlı yayında, olaydan “Türk şiddeti” diye bahsederek, “Türk şiddeti en basit deyimiyle kabul edilemez” ifadesini kullandı.

Olay hakkında devam eden bir soruşturma da bulunduğuna dikkat çeken Tillerson, “Bu soruşturmanın sonucunu bekleyip göreceğiz. Ancak Türk temsilciliği önünde yaşananlar konusunda dehşete düştüğümüzü de ifade ettik” dedi.
Olayın ardından Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak, olaydan duyulan rahatsızlık kendisine iletilmişti.
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