Samanyolu Haber /Ekonomi / ABD enflasyonu TL’yi vurdu /15 Şubat 2018 00:10

ABD enflasyonu TL’yi vurdu

Geçen hafta ABD tahvil faizlerinin 2014’ten sonra en yüksek seviyeye çıkması nedeniyle 2008 krizinden sonraki en sert düşüşlerini yaşayan piyasalar tam toparlanıyor derken bu kez de ABD’deki sürpriz enflasyon verileriyle sarsıldı.

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ABD’de aylık 0.3, yıllık da yüzde 19 olan beklentilere karşın Ocak enflasyonu yüzde 0.5, yıllık enflasyon da yüzde 2.1’e çıkınca başta borsalar olmak üzere piyasalara yeni bir satış dalgası geldi. ABD’de New York Borsası düşüşle açılırken, Türkiye’de dolar yeniden 3.82’nin üzerini gördü, borsada kayıplar yüzde 1’e yaklaştı. 

ABD enflasyonunun beklenenin üzerinde açıklanması bu yıl iki faiz artırımı yapması beklenen ABD Merkez Bankası Fed’in daha fazla faiz yükseltme ihtimalini artırıyor. Ülkede politika faiz oranının tavanı yüzde 1.5 düzeyindeyken, yıllık enflasyon yüzde 2.1’e çıkmış durumda.

Ayrıca enflasyon oranı son aylarda Fed’in uzun süreli hedefi olan yüzde 2 seviyesinin de üzerinde seyrediyor. Enflasyonun yükselmesiyle birlikte Fed’in faiz artış ihtimali arttığı için dolar dünyadaki önemli para birimlerine karşı değer kazanırken, tahvil faizleri de yeniden tırmanışa geçti.

10 yıllık ABD hazine kağıtları yüzde 2.9’la yine 2014’ten sonraki zirve seviyelerinde seyrediyor. New York Borsası’nın gösterge endeksleri Dow Jones ve S&P 500 de yüzde 0.3 düzeyinde kayıplar yaşıyor.
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