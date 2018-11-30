Samanyolu Haber /Gündem / ABD elçiliğinden, elçilik cadde isminin 'Malcolm X' yapılmasına ilk yorum /30 Kasım 2018 13:58

ABD elçiliğinden, elçilik cadde isminin 'Malcolm X' yapılmasına ilk yorum

ABD Ankara Büyükelçiliği, bulunduğu caddenin isminin değiştirilmesiyle ilgili, "Malcolm X, birçok Amerikalı için özgürlük, adalet ve eşitlik mücadelesinin lideriydi." açıklaması yaptı.

SHABER3.COM

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan bir kararla Çankaya’nın Çukurambar semtinde bulunan ABD’nin yeni Ankara Büyükelçiliği’nin önünden geçen caddenin ismi 'Malcolm X caddesi' olarak değiştirildi. ABD Büyükelçiliği ise, “Malcolm X, birçok Amerikalı için özgürlük, adalet ve eşitlik mücadelesinin lideriydi.” yanıtını verdi.

Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı Numarataj Şube Müdürlüğü ekiplerince caddenin adının bulunduğu direkteki “1478. Cadde” tabelası indirilerek, yerine “Malcolm X” yazılı tabela yerleştirildi.

ABD Ankara Büyükelçiliği ise yaptığı açıklamada kararla ilgili görüşünü belirtti. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Yeni büyükelçiliğimizin şantiyesinin yakınındaki caddelerden birine dün resmi olarak Malcolm X adı verildi. Malcolm X, birçok Amerikalı için özgürlük, adalet ve eşitlik mücadelesinin lideriydi.” sözlerine yer verildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD elçiliğinden, elçilik cadde isminin 'Malcolm X' yapılmasına... Sonraki Haber >>

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Deprem anı kameralara yansıdı!

Deprem anı kameralara yansıdı!

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Dumanlı: Çatı çöktü

Dumanlı: Çatı çöktü

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:11:32