ABD elçiliğinden, elçilik cadde isminin 'Malcolm X' yapılmasına ilk yorum

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan bir kararla Çankaya’nın Çukurambar semtinde bulunan ABD’nin yeni Ankara Büyükelçiliği’nin önünden geçen caddenin ismi 'Malcolm X caddesi' olarak değiştirildi. ABD Büyükelçiliği ise, “Malcolm X, birçok Amerikalı için özgürlük, adalet ve eşitlik mücadelesinin lideriydi.” yanıtını verdi.





Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı Numarataj Şube Müdürlüğü ekiplerince caddenin adının bulunduğu direkteki “1478. Cadde” tabelası indirilerek, yerine “Malcolm X” yazılı tabela yerleştirildi.







ABD Ankara Büyükelçiliği ise yaptığı açıklamada kararla ilgili görüşünü belirtti. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Yeni büyükelçiliğimizin şantiyesinin yakınındaki caddelerden birine dün resmi olarak Malcolm X adı verildi. Malcolm X, birçok Amerikalı için özgürlük, adalet ve eşitlik mücadelesinin lideriydi.” sözlerine yer verildi.