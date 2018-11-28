ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Kaşıkçı cinayetinin Prens Selman'la bir bağı yok

Mike Pompeo, geçen ay İstanbul'da öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ı doğrudan ilişkilendiren bir kanıt bulunmadığını söyledi.



Pompeo, Savunma Bakanı James Mattis ile Senatoya Kaşıkçı cinayeti ile ilgili bilgi verdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Kaşıkçı cinayeti üzerinden ABD ile Suudi Arabistan arasındaki bağların zayıflaması ulusal güvenliği zayıflatır" ifadelerini kullandı.





'CİNAYET TAM OLARAK AYDINLATILDIĞINDA TRUMP YÖNETİMİ CEZAİ ÖNLEMLER ALACAK'





''Kaşıkçı cinayeti tam olarak aydınlatıldığında Trump yönetimi cezai önlemler alacak'' açıklamasını yapan Pompeo, Suudi Arabistan ile ilişkilerin bozulmasının ABD'nin ulusal güvenliğine ters olduğu ve bunun ağır bir hata olacağını belirtti.





Öte yandan ABD Dışişleri, ilişkilerin bozulmasının Suudi Arabistan iç siyaseti açısından kötü sonuçlar doğurabileceğini söyledi.





'SELMAN, ÜLKESİNİ REFORMİST BİR YÖNE TAŞINDI'





'Suudi veliaht prens ülkesini reformist bir yöne taşıdı' ifadelerini kullanan Pompeo, "Kaşıkçı cinayeti tam olarak aydınlatıldığında Trump yönetimi cezai önlemler alacak" şeklinde konuştu.