'ABD dışında kendimi güvende hissetmiyorum'

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) takımlarından New York Knicks’te forma giyen Enes Kanter, 17 Ocak’ta Londra’da oynanacak Washington Wizards maçında forma giymeyeceğini, İngiltere’ye de gelmeyeceğini açıklamasının yankıları sürüyor. New York saatiyle 14.00’da canlı yayına katılarak soruları yanıtlayan Kanter, Londra’ya gitmeme sebebinin her gün sosyal medyada yer alan onlarca ölüm tehditi almasıyla açıkladı. Kanter, Erdoğan yönetiminin ülke dışındaki Gülen Hareketi mensuplarını kaçırdığını söyleyerek Londra’ya gitmeme kararını oyuncusu olduğu New York Knicks takımı ve yöneticileriyle birlikte aldığını kaydetti. Yıldız oyuncu 2021’de Amerikan vatandaşı olacağını, o zamana kadar ABD’den çıkmasının kendisi için güvenlik riski oluşturacağını söyledi.





‘İNSANLAR KAÇIRILIYOR, BUNDAN KORKTUM’





CNN’den Hala Gorani’nin konuğu olan Kanter, “Londra’da gelirsen bir suikast olabileceğinden neden endişe ediyorsun, bunu açıklar mısın?” sorusuna Kanter “Londra’ya gitmekten büyük mutluluk duyacağımı takım arkadaşlarıma ve dış ilişkiler ofisindekilere söyledim. Ama Erdoğan’ın yurt dışında yaptığı operasyonlardan dolayı hayatımdan endişe ettim. Operasyonlarda hükümeti eleştiren kişiler avlanıyor. Muhalif olan gazeteciler, toplum liderleri ve öğretmenler kaçırılarak Türkiye’ye götürülüyor. Bundan korktum.” cevabını verdi.





Kanter şöyle devam etti:





“Önce takımım Londra’ya gidebileceğimi söyledi. Ama Londra’da güvenlik görevlilerinin 7/24 bana eşlik edeceğini söyledi. Sadece çalışma salonundan otel odasına gidebileceğimi söylediler. Sonra takım arkadaşlarım ve yetkililer risk almayalım senin burda (New York’ta) kalman daha iyi olur önerisinde bulundular.”













NBA oyuncusu Enes Kanter kendisine sorulan Fethullah Gülen ile olan yakınlığına ilişkin sorulara da cevap verdi. 15 Temmuz darbe girişiminden kimin en fazla menfaat elde ettiğinin incelenmesi gerektiğini, bunun neticesinde Fethullah Gülen’in suçsuz olduğunun görüleceğini söyleyen Kanter, Türk hükümetinin 5 yıldır Gülen’in iadesini istediğini ama bir tane bile olsa delil gösteremediğini ifade etti. Fethullah Gülen’in bir tane trafik cezası dahi olmadığını, hasta ve masum bir insan olduğunu belirten Enes Kanter, “Sayın Gülen’in bir tane trafik cezası bile yok” dedi:





“Türk hükümeti Gülen’in iadesini istiyor ama ellerinden bir tek kanıt yok. Gülen’in ABD’de bir trafik cezası dahi yok. 80 yaşında hasta ve masum bir insan. Basit bir hayat yaşıyor. Tek yapmak istediği şey küresel bir barış sağlamak. 2-3 haftada bir onu ziyaret etmeye çalışıyorum. Onun tek söylediği hayatta önemli olan şey farklılıklarınızı bir kenara koyarak ortak değerlerle birlikte yaşamınızdır diyor. Türk hükümetinin onun hakkında bu şekilde konuşması çok üzücü.”





‘ERDOĞAN’I ELEŞTİRİRSEN TERÖRİSTSİN’









Beraberinde getirdiği ve dünya genelinde seyahat edebileceğini ispatlayan belgeyi gösteren ünlü oyuncu, Londra’ya sadece ölüm tehdidi nedeniyle gidemediğini söyledi.





“Türkiye’de Erdoğan’ı eleştirirsen Teröristsin” ifadelerini kullanan Konter’le yapılan CNN canlı yayını New York saati ile 21.00’de tekrarlandı.





TÜRKOĞLU’NA YANIT VERDİ





Darbe günü Fethullah Gülen’in yanında olduğunu ve darbeyi Gülen’le birlikte televizyondan öğrendiğini ifade eden Kanter, Gülen’i en son ne zaman ziyaret ettin sorusunu da “3 hafta önce” diye cevap verdi. CBS sunucusunun “Fethullah Gülen, Türkiye’ye iade edilme talebine ilişkin hakkında çıkan haberlerden endişe duyuyor mu ?” sorusuna Gülen’in Amerika’da hukukun işlediğini ve bu yüzden endişe duymadığını belirtti.





Dünyaca meşhur CBS ve CNN medya kuruluşlarının canlı yayın konuğu olan Enes Kanter, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun “Söz konusu şahıs akıl yoksunu gerekçeler ve siyasi söylemlerle gündeme gelmeye çabalamaktadır” sözlerine karşılık verdi. Türkoğlu ile birlikte 2011 yılında milli takımda birlikte oynadıklarını, o zamanlar kendisini abi olarak gördüğünü ama şu an Türk hükümeti ve Erdoğan için çalıştığını, bu yüzden de şahsı ile alakalı suçlamalarda bulunduğunu belirtti.





‘ERDOĞAN TEHLİKELİ BİRİSİ’





Öte yandan, “Erdoğan tehlikeli birisi, Enes Kanter’in tam olarak korunduğundan emin olmalıyız” diyen Trump’ın Cumhuriyetçi partisinden seçilen New York Kongre Üyesi Peter King, TMZ Sports’a verdiği röportajda, Kanter’in can güvenliği sebebiyle İngiltere’ye gitmemesine hak verdiğini söyledi.





BBC’DEN SONRA BÜTÜN ABD MEDYASININ GÜNDEMİNDE





Kanter, BBC’ye verdiği söyleşide de Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun “Söz konusu şahıs akıl yoksunu gerekçeler ve siyasi söylemlerle gündeme gelmeye çabalamaktadır” sözlerine karşılık vermişti.





BBC Radyosu’nda yayımlanan Newsbeat adlı programa telefonla bağlanarak Newsbeat muhabiri Nomia Iqbal’in soruları yanıtlayan Kanter, İngiltere’nin başkenti Londra’da oynayacağı maça “can güvenliği” nedeniyle gidemeyeceğini açıklamıştı.





HABER: KRONOSNEWS