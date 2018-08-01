Samanyolu Haber /Gündem / ABD’den yeni Brunson açıklaması /01 Ağustos 2018 00:36

ABD’den yeni Brunson açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’de ev hapsinde tutulan rahip Andrew Brunson’ın serbest bırakılması talebini yineledi.

SHABER3.COM



Bakanlık sözcüsü Heather Nauert günlük basın brifinginde bir soruyu yanıtlarken, Başkan Yardımcısı Mike Pence’in birkaç gün önce Türk hükümetine karşı “çok gerçek” yaptırım risklerinden söz ettiğini hatırlattı.

Bu konuda ABD hükümeti olarak Türk hükümetiyle çok sayıda görüşmelerinin olduğunu ifade eden Nauert, tam olarak nasıl yaptırımlar getirilebileceğine ilişkin bir tahminde bulunamayacağını belirtti.

Nauert, “Elbette rahip Brunson’ın evine geri gönderilmesini arzu ederiz. Bu çok geç kalmış, uzun zamandır beklenen bir adım. O masum. Türkiye’de uzun süredir hapiste tutulmasından endişe duymaya devam ediyoruz. Ev hapsine alınması elbette doğru yönde atılmış bir adım ama kesinlikle yeterli değil” diye konuştu.

Bu konunun hassas bir mesele olması itibariyle daha fazla yorum yapmayacağını kaydeden Nauert, Türk hükümetiyle görüşmelerinin devam ettiğini belirtirken, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun haftasonunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla telefonda görüştüğünü anımsattı.

Nauert, Türkiye’de yine hapiste olan Amerikan diplomatik misyon çalışanlarının serbest kalması için çaba gösterdiklerini vurguladı ve Amerika’nın bu kişilere yeterince sahip çıkmadığı yönünde basında çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD’den yeni Brunson açıklaması Sonraki Haber >>

15 Temmuz ve Hulusi Akar ile ilgili ilginç bir teori

15 Temmuz ve Hulusi Akar ile ilgili ilginç bir teori

'İnsanlar hukuksuzluktan ve açlıktan kaçıyorlar'

'İnsanlar hukuksuzluktan ve açlıktan kaçıyorlar'

Vicdanını yitiren insanlar ülkesi

Vicdanını yitiren insanlar ülkesi

Kadın Bakan'a ikinci sınıf muamele

Kadın Bakan'a ikinci sınıf muamele

CHP'de 'gizli merkez' kavgası

CHP'de 'gizli merkez' kavgası

Ahşap tekneyle plaja çıkan 50 göçmenin kalabalığın arasına karıştı

Ahşap tekneyle plaja çıkan 50 göçmenin kalabalığın arasına karıştı

Yok böyle bir aymazlık

Yok böyle bir aymazlık

Hortum Müzik festivalini dağıttı

Hortum Müzik festivalini dağıttı

Akvaryumdan köpekbalığı çalındı

Akvaryumdan köpekbalığı çalındı

Allah sürpriz kapılar açabilir....

Allah sürpriz kapılar açabilir....
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:39:21