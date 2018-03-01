Samanyolu Haber /Dünya / ABD’den yaptırım kararı /01 Mart 2018 11:09

ABD’den yaptırım kararı

ABD, Güney Amerika ülkesi Venezuela'ya petrol ambargosu uygulamaya hazırlanıyor.

SHABER3.COM

ABD hükümetinden bir yetkili, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun üzerindeki baskıları artırmak için, Trump yönetiminin yeni bir ambargoya hazırlandığını söyledi.

ABD’nin yeni yaptırımlarının bir kısmının Venezuela’da Nisan ayında yapılacak olan seçimden önce bir kısmının ise seçimden sonra yürürlüğe konabileceğini ifade eden ABD’li yetkili, “Tam anlamıyla Venezuela petrolünü yasaklamak gibi bir düşüncemiz yok. Bu petrol piyasasına sert bir şok yaşatır” diye konuştu.

Venezuela, 2017 yılı itibariyle ABD’nin en büyük dördüncü ham petrol ve petrol ürünleri ithal ettiği ülke konumunda bulunuyor.
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