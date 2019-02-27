Samanyolu Haber /Gündem / ABD’den Türkiye mesajı: Dışlamak istemiyoruz, ihtiyacımız var /27 Şubat 2019 15:54

ABD’den Türkiye mesajı: Dışlamak istemiyoruz, ihtiyacımız var

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’unda düzenlenen “Dünyada Otoriterliğin Yaygınlaşmasının Ulusal Güvenlik Açısından Sonuçları” adlı oturumda Türkiye de gündeme geldi. Oturumda konuşan NATO eski Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen ve eski ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright Türkiye’deki siyasi gelişmelerden ve Rusya ile ilişkilerden endişe duyduklarını ancak Ankara ile diyaloğun kesilmemesi gerektiğini savundu.

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Eski NATO Genel Sekreteri Rasmussen'e “Türkiye gibi bir NATO müttefiki otoriterleştiğinde ne yapmalı?” sorusu yöneltildi. Rasmussen önce Türkiye'deki siyasi gelişmelerden ve ifade özgürlüğünün geldiği noktadan endişe duyduğunu dile getirdi, sonrasında Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 füze sistemleriyle ilgili kaygısını ifade etti.

Rasmussen, “Bu sistem (S-400) NATO sistemiyle uyumlu değil. Türkiye bu sistemi alırsa bunu NATO sisteminden ayırmak zorunda kalacak. Bu da Türkiye'nin marjinalize olması demek” diye konuştu. Ankara ile diyaloğun güçlendirilmesi gerektiği mesajını veren Rasmussen “Bunu anayasa değişikliğine karşı oy kullanan yüzde 50'ye borçluyuz. Reform ve Batı odaklı bir Türkiye'ye ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright da Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri ve NATO içindeki yeri konusunda benzer mesajlar verdi. Amerika'nın her konuda görüş birliği içinde olmadığı müttefikleriyle diyaloğu devam ettirmesi, ilişkileri kesmemesi ve birlikte çalışabilecek alanların tespit edilmesi gerektiği konusunda genel bir mesaj veren Albright Türkiye özelinde “NATO'dan dışlamak istemiyoruz. Diyaloğu devam ettirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

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