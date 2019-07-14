Samanyolu Haber /Gündem / ABD’den S 400'lere karşı ilk hamle geldi : Güney Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldırıyorlar /14 Temmuz 2019 10:05

ABD’den S 400'lere karşı ilk hamle geldi : Güney Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldırıyorlar

Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin Türkiye’ye sevkiyatının ardından ABD’den ilk karşı hamle geldi. ABD Temsilciler Meclisi, Güney Kıbrıs’a uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasını düzenleyen yasayı kabul etti.

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ABD Temsilciler Meclisi, Kıbrıs Cumhuriyeti'ne uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasını düzenleyen yasayı kabul etti. Demokrat Parti Milletvekili David Cicilline tarafından ABD Temsilciler Meclisi’ne sunulan yasal düzenleme, 253 lehte, 171 aleyhte oy ile kabul edildi. ABD Senatosu’nda da onaylanan yasanın imza için ABD Başkanı Donald Trump’a gönderileceği belirtildi.

ABD Senatosu ile ABD Temsilciler Meclisi’nde onaylanan yasa, Güney Kıbrıs’a belli ön koşullar çerçevesinde silah ambargosunun kaldırılmasını öngörüyor. Yasaya göre; Rum yönetimi, Rusya'ya ait savaş gemilerinin limanlarını kullanmasına izin vermeyecek.

Tasarı sahibi Menendez, Anastasiadis ile görüşmüştü

ABD’nin Güney Kıbrıs’a uyguladığı silah ambargosunun kaldırılmasını öngören tasarıyı Kongre'ye sunan Demokrat Partili Senatör Bob Menendez, F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye teslimatına kısıtlama getiren önerinin de sahibiydi.

Amerika’nın Sesi’nin 16 Nisan tarihli haberine göre Menendez, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne silah ambargosunun kaldırılması yasa tasarısını sunduktan sonra Kıbrıs’a giderek Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile görüşmüştü.

Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ABD ambargosu,1987’den beri uygulanıyordu. 
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