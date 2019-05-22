Samanyolu Haber /Gündem / ABD’den NATO ve F-35'lerle ilgili yeni Türkiye açıklaması /22 Mayıs 2019 00:30

ABD’den NATO ve F-35'lerle ilgili yeni Türkiye açıklaması

Amerikan basınında yer alan habere göre, Türkiye haziran ayının ilk haftasında Rusya ile imzalanan S-400 anlaşmasından vazgeçmezse ABD, Türkiye'yi önce F-35 projesinden çıkaracak ardından da yaptırımlarla cezalandıracak.

SHABER3.COM

Amerikan CNBC haber kanalının internet sitesinde yayımlanan bir haberde, Türkiye’nin en geç iki hafta içinde Rusya ile imzaladığı milyar dolarlık S-400 anlaşmasını iptal etmesi gerektiği yoksa ABD’nin ağır cezalarıyla yüzleşmek zorunda kalacağı iddia edildi.

Amanda Macias imzalı haberde, Türkiye’nin S-400’ler hakkında karar vermek için en fazla 2 haftası kaldığı belirtildi. Washington’daki ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan habere göre, S-400 anlaşmasının iptal edilmemesi halinde Türkiye, F-35 projesinden çıkartılacak ve bir dizi yaptırıma uğrayacak.

Türkiye’ye haziranın ilk haftasonuna kadar süre tanındığı iddiasıyla yayımlanan haberde Türkiye’nin anlaşmadan vazgeçmemesi halinde NATO yaptırımlarıyla da karşılaşabileceği öne sürüldü.

ABD’li yetkililerin, “NATO ülkeleri NATO’nun askeri sistemleriyle uyumlu ekipmanlara sahip olmalı. Rus sistemleri bu standartlarla uyuşmayabilir. Türkiye’nin S-400 anlaşmasını iptal etmediği takdirde çok ciddi ve olumsuz sonuçlarla karşılaşabileceğinin altını çiziyoruz” ifadeleriyle Türkiye’yi tehdit ettiği haberde S-400’lerin bu yaz teslim alınması halinde 2020 yılında kullanıma hazır olacağı açıklandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD’den NATO ve F-35'lerle ilgili yeni Türkiye açıklaması Sonraki Haber >>

Ronaldo şampiyonluk kupasını oğlunun gözüne çarptı

Ronaldo şampiyonluk kupasını oğlunun gözüne çarptı

İngiltere'de aşırı sağcı aday milkshake protestosunun hedefi oldu

İngiltere'de aşırı sağcı aday milkshake protestosunun hedefi oldu

İmamoğlu'ndan Ahmet Hakan'a: O sözleri savunma, bu konuyu da kapat

İmamoğlu'ndan Ahmet Hakan'a: O sözleri savunma, bu konuyu da kapat

Ahmet Hakan AKP'li başkanı savunmaya kalkınca

Ahmet Hakan AKP'li başkanı savunmaya kalkınca

Binali Yıldırım'a oy isteyen AKP'li vekile soğuk duş!

Binali Yıldırım'a oy isteyen AKP'li vekile soğuk duş!

Saray bizi değil, asıl biz Saray’ı doyuruyoruz

Saray bizi değil, asıl biz Saray’ı doyuruyoruz

Ankara metrosunda KHK protestosu

Ankara metrosunda KHK protestosu

GS TV’de Fatih Terim’in canlı yayınını futbolcular bastı

GS TV’de Fatih Terim’in canlı yayınını futbolcular bastı

Çin’de savaş uçağı düştü.. O anlar güvenlik kamerasında

Çin’de savaş uçağı düştü.. O anlar güvenlik kamerasında

Galatasaray tribünlerinde 'Her şey çok güzel olacak' tezahüratları

Galatasaray tribünlerinde 'Her şey çok güzel olacak' tezahüratları
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:23:55