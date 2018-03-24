Samanyolu Haber /Gündem / ABD’den İran’a yaptırım! /24 Mart 2018 13:13

ABD’den İran’a yaptırım!

Adalet Bakanlığı, firmanın dünya genelindeki 320 şirket, onlarca şirket ve ABD hükümetinin bazı kısımlarılarını hedef aldığını söyledi.

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Mabna Enstitüsü’nün iki kurucusunun da ambargo uygulananlar arasında bulunduğu ve ABD’deki varlıklarına el konulacğı belirtildi.

Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein düzenlediği basın toplantısında, “Bu zanlılar şu anda kaçak durumundalar” dedi ve bu kişilerin İran dışındaki 100 ülkeye gitmeleri durumunda iade edilebileceğini kaydetti.

Mabna Enstitüsü 2013’te kuruldu ve ABD’li savcılara göre şirket, İran araştırma kurumlarının bilgi çalmasına yardımcı olmak için kuruldu.

‘Türk üniversiteleri de hedef alındı’

Kuruluş, 144 Amerikan üniversitesi ve Türkiye, İngiltere, Almanya, Kanada, İsrail ve Japonya’nın da aralarında bulunduğu 21 lükedeki 176 farklı üniversiteden bilgi çalmakla suçlanıyor.

ABD’li savcılar dünya genelindeki 100 bin profesörün e-posta hesabının hedef alındığını ve bunların sekiz bininin ele geçirildiğini söyledi.

ABD makamları, bunun soruşturulan en büyük küresel, devlet destekli bilgisayar korsanlığı vakası olduğunu belirtti.
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