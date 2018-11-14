Samanyolu Haber /Gündem / ABD’den ilginç Halkbank çıkışı: Trump bu davaya müdahale edemez /14 Kasım 2018 15:41

ABD’den ilginç Halkbank çıkışı: Trump bu davaya müdahale edemez

Türkiye ile ABD arasında, devlet başkanı düzeyinde ele alınan Halkbank cezası konusunda, ABD'den kritik bir açıklama geldi. ABD'den üst düzey bir yetkili, Halkbank'a yönelik ABD'de 'kurumsal bir dava açılacağına' ilişkin söylentiler olduğuna dikkat çekerek, Trump yönetiminin böyle bir davaya 'müdahale yetkisi olmadığını' kaydetti.

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Sözcü Yazarı Zeynep Gürcanlı bir Amerikalı yetkilinin açıklamaları aktardı ABD - Türkiye ilişkileri hakkında açıklamalarda bulunan yetkili  Erdoğan'ın 'Trump Halkbank konusunda talimat verdi' açıklamasını yorumladı   

Amerikalı yetkili, bir grup Türk gazeteciye yaptığı açıklamada, Halkbank konusunda birbirinden ayrı iki sürecin yürümekte olduğuna dikkat çekti. Bu süreçlerden ilkinin, ABD Hazine Bakanlığı’nın İran’a yönelik yaptırımların ihlal edildiği gerekçesiyle yürüttüğü soruşturma olduğunu kaydetti. ABD Hazine Bakanlığı’nın yürütmenin bir parçası olduğunu kaydeden yetkili, bu çerçevede ABD Başkanı’nın da yürütmenin başı olarak bu konuda talimat verme yetkisi bulunduğunu söyledi.

Ancak ikinci sürecin, ABD’deki federal mahkemeler tarafından yürütüldüğüne dikkat çeken Amerikalı üst düzey yetkili, “ABD’deki kuvvetler ayrılığı prensibi uyarınca, ABD Başkanı’nın federal mahkeme tarafından yürütülmekte olan soruşturmaya, bu soruşturma çerçevesinde dava açılıp açılmayacağına müdahale yetkisi bulunmuyor” dedi.

ABD’de, Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın yargılanıp ceza aldığı dava sürecinin bireysel olduğunu, Halkbank’a yönelik bir dava açılması halinde ise bunun ‘kurumsal bir dava’ olacağına dikkat çeken üst düzey yetkili, Federal Savcının davayı açabilmesi için öncelikle ‘büyük jürinin iddianameyi kabul etmesi gerektiğine’ vurgu yaptı.
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