Samanyolu Haber /Gündem / ABD’den flaş istihbarat raporu! Siber saldırı hazırlığındalar /13 Şubat 2018 22:31

ABD’den flaş istihbarat raporu! Siber saldırı hazırlığındalar

ABD yeni istihbarat raporunu açıkladı son dakika haberlerine göre yeni istihbarat raporunda Rusya, İran ve Kuzey Kore’nin ABD ve müttefikleri aleyhinde agresif siber saldırılar hazırlığında olduğu iddia edildi.

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ABD, yeni istihbarat raporunu açıkladı. Raporda, ABD ve müttefiklerinin olası saldırılarla karşı karşıya olduğu açıklandı. ABD Ulusal İstihbarat Müdürü Dan Coats, Rusya, İran ve Kuzey Kore, ABD ve müttefikleri aleyhinde agresif siber saldırılar hazırlığında olduğunu ileri sürdü.

“SİBER SALDIRI HAZIRLIĞINDALAR”

Coats, Rusya'nın Ukrayna’ya karşı siber saldırı hazırlığında olduğunu iddia ederek, “Rusya’nın önümüzdeki yıl büyük olasılıkla Ukrayna’ya karşı Rusya’nın daha cesur ve yıkıcı siber operasyonlar yapmasını bekliyoruz” dedi.
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