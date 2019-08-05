Samanyolu Haber /Dünya / ABD’den Erdoğan'a cevap: Kabul edilemez /05 Ağustos 2019 22:01

ABD’den Erdoğan'a cevap: Kabul edilemez

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon yapılacağını açıklamasına cevap verdi.

SHABER3.COM

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Washington yönetiminin Türk ordusunun Suriye topraklarında Fırat'ın doğusuna harekat düzenleme niyetinden rahatsız olduğunu söyledi.

Rus basınına konuşan Ortagus, “Suriye’nin kuzeyinde planlanan bu tür tek taraflı askeri eylemler, özellikle ABD’li askerlerin harekat bölgesinin yakınında bulunma olasılığı, ABD’nin ve yerel Suriyeli partnerlerin IŞİD karşıtı operasyonlarının sürmesi nedeniyle ciddi endişe oluşturuyor” dedi.

Sputnik’in haberine göre; Ortagus, bu tür eylemleri kabul edilemez bulduklarını kaydederek, Türkiye’ye bir kez daha ortak yaklaşım belirlenmesi için ABD’yle çalışma çağrısında bulunduklarını belirtti.

Ortagus, ABD’nin güvenli bölge konusunda Türkiye’yle yoğun istişareleri sürdürdüğüne de dikkat çekti.

ABD’li sözcü, “Bu diyaloğun sınır bölgesinde güvenliği sağlamaya yönelik yegane yöntem olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’nin mutabakat sağlamadan düzenleyeceği her türlü askeri harekat, bu ortak çıkara zarar verir” ifadelerini kullandı.
 
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dünkü açıklamasında “Afrin’e, Cerablus’a, El-Bab’a girdik. Şimdi de Fırat’ın doğusuna gireceğiz. Biz bunu Rusya ile ABD ile paylaştık” demişti.

Fırat'ın doğrusu nerede?

Fırat’ın Suriye topraklarına girdiği Karkamış’tan Irak sınırına bitişik Cizre’ye kadar kuş uçuşu 380 kilometre uzanan sınır hattının güneyindeki alanın tümünde, terör örgütü PKK’nin Suriye’deki uzantısı PYD/YPG unsurları yuvalanmış halde bulunuyor.

Bu bölge Türkiye'nin teröristlerden arındırmak istediği "Fırat'ın doğusu" olarak tanımlanıyor.
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