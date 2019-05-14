ABD’deki Venezuela Büyükelçiliğine polis baskını

ABD’nin başkenti Washington’da Venezuela Büyükelçiliği’nde görevli diplomatların ülkeyi terk etmesinin ardından, Venezuela’ya ABD müdahalesine karşı çıkan ABD’liler büyükelçilik binasında yaklaşık bir aydır nöbet tutuyor.





ABD ise Venezuela’da geçici devlet başkanı olarak tanıdığı darbe lideri Juan Guaido’nun temsilcisi Carlos Vecchio’yu büyükelçiliğe yerleştirmek istiyor. Dün polis büyükelçilik binasına baskın düzenleyerek binada nöbet tutan Code Pink ve ANSWER Coalition adlı savaş karşıtı kurumların temsilcilerinden binayı boşaltmalarını istedi.





ABD Dışişleri Bakanlığı da "Venezuela Büyükelçiliği binasındaki protestocuları tahliye etmek için işlemlerin başlatıldığını" açıkladı.





Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Ron ise polisin binaya zorla girmesini kınayarak “Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Washington’daki önceki büyükelçilik binasına polis yetkililerinin girmesine izin vermemiştir. Bu zorla girme ABD yetkililerinin uluslararası hukuku ihlalinin ve Venezuela’ya karşı saldırganlığının yeni bir örneğidir” dedi.





Büyükelçilik binasının içinde ve dışında barikat kurarak nöbet tutan savaş karşıtları polisin binaya girmesinin diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Sözleşmesi’nin ihlali olduğunu vurguladı.





Viyana Sözleşmesi'nin 45. maddesine göre iki devlet arasında diplomatik ilişkiler kesildiği durumda dahi büyükelçilik binalarının korunması zorunlu tutuluyor. Daha önce büyükelçilik binasının elektrik ve suyunu kesen polis, içeride nöbet tutan eylemcilere su ve yiyecek ulaştırılmasını da engelliyor.





Code Pink’in Twitter hesabından paylaşılan mesajda polisin yasadışı bir biçimde içeridekilere binayı terk etme talimatı verdiği belirtilerek halen binadaki dört kişinin tutuklanma riskine karşın cesurca büyükelçiliği korumayı sürdürdüğü kaydedildi.





teleSUR’da yer alan habere göre binaya gelen polis, imzasız bir belgeyi okuyarak ABD’nin Juan Guaido’nun temsilcisi Carlos Vecchio’yu büyükelçi olarak tanıdığını ve Vecchio’nun binanın boşaltılmasını istediğini söyledi. Polis talimatlara uymayı reddeden ve binayı terk etmeyenlerin Columbia bölge yasalarını ihlalden gözaltına alınıp yargılanacağı tehdidinde bulundu.





Öte yandan Sosyalizm ve Kurtuluş Partisi Merkez Komite üyesi ve ANSWER Coalition ulusal direktörü Brian Becker de içeridekilerin binayı gönüllü olarak terk etmeyeceklerini dile getirdi. Becker dün binanın ön kapısındaki zincirleri keserek içeri giren polisin binayı koruyan eylemcilere tahliye talimatının bulunduğu bir belgeyi verdiğini söyledi.