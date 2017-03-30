Samanyolu Haber /Dünya / ABD’de şoke eden kaza: Çok sayıda ölü var /30 Mart 2017 08:45

ABD’de şoke eden kaza: Çok sayıda ölü var

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Uvalde bölgesinde bir kilise minibüsü ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu 13 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

ABD’de şoke eden kaza: Çok sayıda ölü var

Büyük oranda yaşlıların bulunduğu minibüsteki yolcuların, kilisede dua ettikten sonra evlerine dönmek üzere yola çıktıkları belirtildi.
Bölgeye giden Rick Ballesteros adlı bir sürücü, CNN’e bağlı KABB televizyonuna yaptığı açıklamada, “Gerçekten tüyler ürperten bir olay mahalli” ifadesini kullandı.

Kamu Güvenliği Departmanı’ndan Orlando Moreno, minibüs sürücüsü dahil 12 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini söyledi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Moreno, üç yaralının ise hava ambulansıyla San Antonio’daki hastanelere kaldırıldığını belirtti.
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