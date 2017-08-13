ABD’de otomobil göstericilerin arasına daldı: 1 ölü

ABD’de otomobil göstericilerin arasına daldı
ABD'nin Virginia eyaletinde Konfederasyon Ordusunun komutanına ait heykelin kaldırılması planına karşı düzenlenen gösterilerde ırkçı ve karşıt görüşteki iki gurubun karşı karşıya gelmesiyle başlayan olaylarda çatışma yaşanmasının ardından olağanüstü hal ilan edildi.
ABD basınında yer alan haberlere göre, Charlottesville'de, ırkçıların yaptığı gösteriyi protesto eden ırkçılık karşıtı grubun üzerine araba sürüldü.
Aracın çarptığı çok sayıda eylemcinin yaralandığı olayda 1 kişi de hayatını kaybetti.
Yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu aktarıldı.