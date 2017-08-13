Samanyolu Haber /Dünya / ABD’de otomobil göstericilerin arasına daldı: 1 ölü /13 Ağustos 2017 00:20

ABD’de otomobil göstericilerin arasına daldı: 1 ölü

ABD’in Virginia eyaletindeki Charlottesville kentinde, bir araç göstericilerin arasına dalması sonucu çok sayıda kişi yaralandı

ABD’de otomobil göstericilerin arasına daldı

ABD'nin Virginia eyaletinde Konfederasyon Ordusunun komutanına ait heykelin kaldırılması planına karşı düzenlenen gösterilerde ırkçı ve karşıt görüşteki iki gurubun karşı karşıya gelmesiyle başlayan olaylarda çatışma yaşanmasının ardından olağanüstü hal ilan edildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Charlottesville'de, ırkçıların yaptığı gösteriyi protesto eden ırkçılık karşıtı grubun üzerine araba sürüldü. 
Aracın çarptığı çok sayıda eylemcinin yaralandığı olayda 1 kişi de hayatını kaybetti.

Yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu aktarıldı.
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ABD’de otomobil göstericilerin arasına daldı

ABD’de otomobil göstericilerin arasına daldı

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