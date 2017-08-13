ABD’de otomobil göstericilerin arasına daldı: 1 ölü

ABD basınında yer alan haberlere göre, Charlottesville'de, ırkçıların yaptığı gösteriyi protesto eden ırkçılık karşıtı grubun üzerine araba sürüldü.

Aracın çarptığı çok sayıda eylemcinin yaralandığı olayda 1 kişi de hayatını kaybetti.





Yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu aktarıldı.