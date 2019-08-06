Samanyolu Haber /Dünya / ABD’de bir silahlı saldırı daha... /06 Ağustos 2019 23:16

ABD’de bir silahlı saldırı daha...

ABD’nin Louisiana eyaletinde bir mağazaya düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken, saldırgan gözaltına alındı.

SHABER3.COM

ABD’nin Louisiana eyaletinde bir mağazaya düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken, saldırgan gözaltına alındı.

ABD’nin Louisiana eyaletinde Baton Rouge şehrinde bir mağazaya silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 1 kişi yaralanırken, olay yerine polis ve polis helikopteri sevk edildi. Yapılan operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Saldırı sonrası kolluk kuvvetleri, bölgedeki diğer mağazaları da kontrol etmeye başladı.

ABD'nin Teksas ve Ohio eyaletlerinde düzenlenen iki farklı silahlı saldırı olayında 31 kişi hayatını kaybetti.
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