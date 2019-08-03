ABD’de alışveriş merkezinde silahlı saldırı

ABD’nin Teksas eyaletine bağlı El Paso'da Cielo Vista adlı alışveriş merkezindeki Walmart mağazasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor.





Polis tarafından yapılan açıklamada bölgeden uzak durulması çağrısında bulunuldu. El Paso polis sözcüsü Enrique Carrillo saldırıda en az 20 kişinin silahla vurulduğunu söyledi.





El Paso Belediye Başkanı Dee Margo ise olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.





Bireysel silahlanmanın teşvik edildiği ABD'de silahla toplu öldürmeler çok sık gerçekleşiyor. Son olarak geçen pazar günü Kuzey Kaliforniya eyaletinde düzenlenen bir yemek festivalinde silahlı bir saldırgan, üç kişiyi öldürmüştü.