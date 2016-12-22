Samanyolu Haber /Ekonomi / ABD Çinli Alibaba'yı kara listeye aldı /22 Aralık 2016 17:31

ABD Çinli Alibaba'yı kara listeye aldı

Dünyanın en büyük internetten alışveriş şirketi Çinli Alibaba, taklit ürün sattığı gerekçesiyle 4 yıl sonra tekrar ABD'nin kara listesine alındı.

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Amerikalı yetkililer, şirketin sitesi Taobao'nun çok fazla sayıda sahte ürün sattığını söyledi.

Alibaba Yönetim Kurulu Başkanı Michael Evans ise ABD'nin tutumu karşısında hayal kırıklığına uğradığını belirterek, sahte ürünlerin önüne geçmek için gösterdikleri çabanın görmezden gelindiğini ifade etti.

Şirket, kasıtlı olarak taklit ürün satışının görmezden gelindiği iddialarını reddediyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Michael Evans, kararın Çin ve ABD ilişkilerinin son zamanlarında gerilmesine bağlı olabileceğini öne sürdü.

Alibaba, Mayıs ayında korsan ve taklit ürün karşıtı bir kuruluş olan Sahtecilik Karşıtı Uluslararası Birlik'ten de (IACC) çıkarılmıştı.

IACC'nin, aralarında Gucci ve Michael Kors gibi markaların da bulunduğu toplam 250 üyesi var.


Alibaba Mayıs ayında kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Uluslararası Taklit Karşıtı Birlik'ten çıkarılmıştı.

ABD'nin 45. başkanı seçilen Donald Trump, kampanyası boyunca Çin'in fikri mülkiyet hırsızlığında bulunduğunu söylemişti.

Trump'ın "Tek Çin" politikası hakkındaki yorumları ve geçen hafta da iki ülke arasında yaşanan 'deniz aracı tartışması' da dikkatleri Çin-ABD ilişkilerine çekti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çuying, ABD ve Çin'in ticari ilişkilerinin iki taraf için de çok önemli olduğunun altını çizdi.

Hua, "ABD ve Çin'in ticari ilişkilerinin iki ülke açısından da kazançlı olduğunu her fırsatta söylüyoruz. Umarız ABD ve Çin bu ilişkileri sağlıklı ve iki tarafın da kazancını arttıracak bir şekilde geliştirmek adına birlikte çalışabilirler. Eğer özel bir sorun ortaya çıkarsa, umarız iki ülke de sorunu çözmek adına arkadaşça görüşmeler yapabilir. İki taraf da birbirine sanayilerinin gelişebileceği açık ve adil bir ortam sağlamalı" dedi.

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