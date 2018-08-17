Samanyolu Haber /Dünya / ABD: Çin, ABD hedeflerini vurmaya yönelik tatbikat yapıyor /17 Ağustos 2018 21:12

ABD: Çin, ABD hedeflerini vurmaya yönelik tatbikat yapıyor

Pentagon, Çin'in Pasifik'te muhtemelen "ABD ve müttefiklerine ait hedefleri vurmaya yönelik" tatbikatlar yaptığı uyarısında bulundu.

SHABER3.COM

Pentagon, Amerikan Kongresi'ne sunduğu yıllık raporda, Çin'in askeri kapasitesini artırdığına dikkat çekti.

Bakanlığa göre, Çin'in bombardıman uçakları artık daha geniş alanlarda faaliyet gösterebiliyor.

Çin'in, halen ABD'nin üçte biri büyüklüğündeki 190 milyar dolarlık savunma bütçesi de 10 yıl içinde 240 milyar dolara çıkabilir.

Raporda başka neler var?

Pentagon'un raporu, Çin'in muhtemel askeri ve ekonomik hedeflerine ilişkin kapsamlı bir değerlendirmeyi içeriyor. Raporda şu tespitler de var:

*Son 3 yıl içinde Çin Halk Kurtuluş Ordusu kritik denizcilik bölgelerinde tecrübe kazandı

*Çin, kara kuvvetlerini de "savaşıp kazanmaya" odaklı olarak yeniden yapılandırıyor

*Çin'in ordudaki refomlarının amacı; ortak harekatların çekirdeği olma yetisine sahip, bağımsız birimler halinde hareket edebilen, vurucu bir kara gücü yaratmak

*Görünürde "uzayın askerileşmesine" itiraz eden Çin, uzay programı da geliştiriyor

ABD Başkanı Donald Trump da Haziran ayında Amerikan ordusuna altıncı bir kuvvet olarak bir "uzay gücü" eklemek istediğini söylemişti.

Gerginlik konuları neler?

ABD, Çin'in Pasifik bölgesinde giderek artan gücü ve etkisinden kaygılanıyor.

Bu konuda en kritik bölgelerden biri de egemenlik haklarının tartışmalı olduğu Güney Çin Denizi.

ABD uçakları düzenli olarak Güney Çin Denizi üzerinde uçuş yapmayı deneyerek hava sahasının serbest olduğu iddiasını canlı tutuyor.

Çin ise bölgedeki adalar ve mercan kayalıkları üzerindeki askeri tesislerini güçlendirmeye çalıştığı izlenimini veriyor. Tatbikatlar sırasında bunlardan bazılarına savaş uçakları indirdiği de biliniyor.

Washington-Pekin hattında bir başka gerginlik konusu da Çin tarafından ayrılıkçı bir bölge olarak görülen Tayvan.

Pentagon raporunda, Çin'in Tayvan'ı zorla ülkeye katma planları üzerinde çalışıyor olabileceği uyarısı yapılıyor.

ABD, Çin'e bir jest olarak 1979 yılında Tayvan ile resmi ilişkilerini kesti. Ancak Washington'un hala Tayvan'la yakın politik ve askeri bağlarını koruyor olması Pekin'i rahatsız ediyor.

Çin ile ayrı anlaşmazlıkları içinde olan Japonya ile Filipinler'de de ABD'nin kayda değer askeri gücü var.

ABD ve Çin son dönemde ayrıca, ürettikleri ürünlere karşılıklı gümrük vergileri getirmişlerdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD: Çin, ABD hedeflerini vurmaya yönelik tatbikat yapıyor Sonraki Haber >>

Trump'tan yeni Türkiye açıklaması: Oturup hazmedecek değiliz

Trump'tan yeni Türkiye açıklaması: Oturup hazmedecek değiliz

İşte Şeytan'ın en önemli aldatması

İşte Şeytan'ın en önemli aldatması

Ekonomik krizden çıkmamız neden uzun sürecek?

Ekonomik krizden çıkmamız neden uzun sürecek?

Dolar geriledi ama faizler arttı

Dolar geriledi ama faizler arttı

AKP'li adam mikrofonu görünce coştukça coştu

AKP'li adam mikrofonu görünce coştukça coştu

Meteor Yağmuru'ndan muhteşem görüntüler

Meteor Yağmuru'ndan muhteşem görüntüler

İki kedinin kavgasına karga müdahil oldu

İki kedinin kavgasına karga müdahil oldu

İtalya'daki köprü faciasında bilanço ağır

İtalya'daki köprü faciasında bilanço ağır

Muhabire tutuklu gazetecileri soran vatandaşa soruşturma

Muhabire tutuklu gazetecileri soran vatandaşa soruşturma

Hocaefendi'den ince bir sitem !

Hocaefendi'den ince bir sitem !
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:05:31