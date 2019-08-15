Samanyolu Haber /Dünya / ABD, Cebelitarık'taki İran'a ait petrol tankerine el konulmasını istedi /15 Ağustos 2019 14:28

ABD, Cebelitarık'taki İran'a ait petrol tankerine el konulmasını istedi

Cebelitarık'ta, 4 Temmuz'da el konulan İran'a ait bir petrol tankerinin mürettebatına yöneltilen suçlamalar düşürüldü. Grace 1 adlı tankerin kaptanı ve üç mürettabatı serbest bırakıldı.

SHABER3.COM



ABD ise İngiltere'ye bağlı özerk Cebelitarık yönetiminden tankere el konulmasını istedi.

Amerikan Adalet Bakanlığı'nın başvurusuyla ilgili kararı Cebelitarık Yüksek Mahkemesi verecek.

Tankerin akıbetinin önümüzdeki saatlerde belli olması bekleniyor.

Reuters haber ajansına konuşan Cebelitarık mahkemesindeki bir kaynak, büyük olasılıkla tankerin yolculuğunu sürdürmesine izin verileceğini söyledi.

İran petrolü taşıyan tanker, yükünü Suriye'ye götürerek Avrupa Birliği'nin Suriye'ye karşı koyduğu ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle 4 Temmuz'da alıkonulmuştu.

Tankerin mürettebatı da gözaltına alınmıştı.

İran da İngiltere bandıralı petrol tankerine el koymuştu
Grace 1'a el konulmasının ardından, Londra ve Tahran arasındaki gerilim artmış, İran Devrim Muhafızları da Körfez Bölgesi'nde İngiltere bayraklı Stena Impero adlı petrol tankerine el koymuştu.

Son günlerde ise İngiltere ve İran arasındaki olası bir petrol tankeri değiş tokuşu senaryosundan bahsediliyordu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD, Cebelitarık'taki İran'a ait petrol tankerine el konulmasını... Sonraki Haber >>

Uçağı mısır tarlasına acil iniş yaptı

Uçağı mısır tarlasına acil iniş yaptı

Youtuber maçta sahaya girdi

Youtuber maçta sahaya girdi

Domatesleri çöpe attılar

Domatesleri çöpe attılar

Uzasa işi karıştıracağız!

Uzasa işi karıştıracağız!

Bu lüks konutlarda oturacak kadar ürettik mi?

Bu lüks konutlarda oturacak kadar ürettik mi?

Hocaefendi'den bayram mesajı

Hocaefendi'den bayram mesajı

Kâbenin örtüsü değiştirildi

Kâbenin örtüsü değiştirildi

Richard Gere göçmen gemisinde: Yardım edin!

Richard Gere göçmen gemisinde: Yardım edin!

TRT Çocuk 'Kaz Dağları'mıza zarar veriliyor' diyen çocuğu yayından aldı

TRT Çocuk 'Kaz Dağları'mıza zarar veriliyor' diyen çocuğu yayından aldı

Davutoğlu: Bize bedel ödeteceğini söyleyenlerin...

Davutoğlu: Bize bedel ödeteceğini söyleyenlerin...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:06:53