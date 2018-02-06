ABD borsası tarihteki en sert günlük düşüşünü yaşadı

Semih Ardıç / Tr724





Kış ortasında bahar rüzgarlarının estiği piyasalarda 5 Şubat depremi yaşanıyor. ABD hisse senetleri son 6,5 senenin en sert değer kayıplarına maruz kalıyor.





DOW Jones Endeksi (yüzde 5,52) 1.100 puandan fazla düştü. Standard&Poor’s 500 (S&P 500) Endeksi’nde gerileme yüzde 4,1’i aştı. Böylece endeksin Ocak ayında sağladığı kazancın tümü bir günde buharlaşmış oldu.





Endeks, ABD’nin kredi notunun düşürülmesinden bu yana en kötü gününü yaşadı. Çin’in yuanı devalüe etmesi, Brexit ve 2016’daki başkanlık seçimi öncesi görülen satışları da aştı.





İKİ HİSSE HARİÇ HEPSİ DÜŞTÜ





İşlem hacmi son 30 günün ortalamasının iki katıydı. Endekste ikisi hariç tüm hisseler değer kaybetti. Brown Brothers Harriman’dan Win Thin, “Bu, kısa sürede sona ermeyecek klasik bir riskten kaçınma satışı.” ifadelerini kullandı.





Satışlar, Dow Jones Endeks’inin 15 dakikalık bir sürede 800 puan düşmesi ile birlikte New York saati ile 15.00’te hızlandı. Önemli şirketlerin hisselerini içeren bu endeks yüzde 4.6 ile Ağustos 2011’den bu yana en sert düşüşünü yaptı ve bu endeks de yıllık bazda eksiye geçti.





KORKU ENDEKSİ ZİRVEDE







Piyasalardaki tedirginliği gösteren Volatilite endeksi, nam-ı diğer Korku Endeksi (VIX) hisse senetlerindeki sert düşüşlerden sonra ikiye katlanarak son 2.5 yılın zirvesine fırladı. Endeks Türkiye saati ile 01.18 itibarıyla 37,32 seviyesine tırmandı.





Piyasanın coştuğu Ocak ayında yatırımcılar, Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) 2018’de faiz artırmayacağına ikna olmuş gibi hareket etti. Oysa ABD’de enflasyon yeniden yükselişe geçmişti. Enflasyonun bu sene kırmızı çizgi olarak tespit edilen yüzde 2’yi geçme ihtimali yüksek.





Hal böyle iken varlık fiyatlarında köpüğe müsaade etmeyeceğine daha evvel ilan eden Fed enflasyonun yine alıp başını gitmesine seyirci kalabilir miydi? Zaten geçen hafta Janet Yellen’in son kez başkan unvanı ile katıldığı Fed toplantısının zabıtları en az üç defa faiz artışına işaret etmedi mi?





PARA MUSLUKLARI KISILACAK





2008 krizinden bu yana merkez bankası destekli kazançlarla keyif süren piyasa için yolun sonuna gelindi. İktisadî temelleri sağlamlaştırmaya çalışan Fed’in bu sefer aynı tuzağa düşmeye niyeti yok.





Fed’in yeni başkanı Jerome Powell da Yellen’in izinden gidecektir. Sanal fiyatlar üzerinden şişen balon patladığında herkes bunun bedelini ödüyor. 2008 krizi hâlâ hafızalarda.





Yarın Türkiye’de piyasalar açıldığında Borsa İstanbul’da işlemler satış ağırlıklı olacaktır. Ne yazık ki Korku Endeksi (VIX) ne vakit yukarı çıksa Türkiye’de döviz ve faiz yükselmiş, Borsa gerilemiştir. VIX’te bugün son üç senenin en sert hareketleri görülüyor.





Artçı sarsıntılar devam ederse 5 Şubat’ta olup bitenler, Türkiye gibi sıcak para müptelası ekonomiler için çok zor günlerin başlayacağına işaret ediyor.





Merkez üssü ABD olan 5 Şubat tarihli deprem, dünyada hiç hesapta olmayan gelişmelere sebebiyet verebilir.





PİYASALAR ALT ÜST OLDU





-Standard & Poor’s 500 (S&P 500) Endeksi yüzde 4.1 eridi.





-Dow Jones Endeksi 1.178 puan (yüzde 5.52) düşerken, Nasdaq yüzde 3.7’den fazla değer kaybetti.





-Stoxx Europe 600 Endeksi yüzde 1.6 geriledi ve düşüşünü altıncı güne taşıyarak 12 haftanın en düşük seviyesini gördü.





-MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi yüzde 1.9 düştü.





-Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0.3 yükseldi.





-Euro dolar karşısında yüzde 0.5 düşerek 1.2405 seviyesine indi.





-Sterlin, dolar karşısında yüzde 0.8 gerileyerek 1.4001 ile yaklaşık iki haftanın en zayıf seviyesine indi.





-Japon yeni yüzde 0.3 yükselerek 109.79 seviyesine çıktı.





-Batı Teksas petrolü (WTI) yüzde 2.2 düşerek varil başına 64.01 dolara düştü.





-Altın yüzde 0.1 yükselerek ons başına 1,334.76 dolara çıktı.