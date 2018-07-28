ABD baskısı otomobil devini pes ettirdi

Bloomberg'in haberine göre Fransız otomotiv devi renault İran 'daki fabrikasında üretimi durdurmanın hesaplarını yapıyor. ABD yönetiminin İran ambargosu çerçevesinde Fransız çevrelere baskı yaptığı biliniyor.





Renault 'nun COO'su Thierry Bollore İran 'daki fabrikadaki üretimin durdurulmasının sinyallerini vererek, “Yeni iş imkanlarına bakıyoruz, özellikle Afrika'da” diyor.





10 MİLYAR DOLARA ULAŞMIŞTI





2016 yılında ambargonun kaldırılmasıyla birlikte İran 'ın batı ile yaptığı ticaretin boyutu 10 milyar dolara ulaşmıştı.





Citroen ve Peugeot otomobillerinin üreticisi PSA, 100 uçak için sipariş alan Airbus ve Alman Siemens'in de İran'daki yatırımlarını geri çekmek ve mevcut anlaşmaları iptal etmek için düğmeye bastığı belirtiliyor.





Renault 'nun ABD ile doğrudan bir bağlantısı yok. Yeni dünyada üretim yapmıyor. Fakat Renault 'nun ortağı olduğu Nissan ABD pazarında etkin bir firma. Bu yüzden Renault 'nun İran'daki üretimini geri çekeceği ifade ediliyor.





Renault 2003 yılından beri İran 'da otomobil üretiyor.