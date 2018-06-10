Samanyolu Haber /Gündem / ABD Başkanı Trump'tan 'gümrük vergisiz G7' teklifi /10 Haziran 2018 01:53

ABD Başkanı Trump'tan 'gümrük vergisiz G7' teklifi

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'daki G7 Liderler Zirvesi'nden ayrılırken yaptığı konuşmada gümrük vergilerinin kaldırılmasını önerdi.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'daki G7 Liderler Zirvesi'nden ayrılırken yaptığı konuşmada gümrük vergilerinin kaldırılmasını önerdi.

Ancak zirvede bu yönde bir karar alınmadı.

Trump ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği yeni gümrük vergilerinden dolayı gergin bir havada geçen zirveyi "olağanüstü derecede verimli" olarak niteledi.

ABD Başkanı "Gümrük vergileri, bariyerler ve sübvansiyonlar olmamalı. Gümrük vergileri de dedim" diye konuştu. "ABD on yıllardır kullanılıyor. Herkesin soyduğu bir kumbara gibi" diye devam etti.

Ancak "ticari eşitsizliklerden" G7 liderlerini sorumlu tutmadığını belirten Trump, daha önceki ABD Başkanlarını suçladı.

Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı tarihi görüşme nedeniyle Singapur'a hareket etmek üzere zirveden erken ayrıldı.

Çelik ve alüminyuma ek vergi uygulaması
ABD'nin de dahil olduğu dünyanın en büyük ekonomilerine sahip gelişmiş yedi ülkeden oluşan G7 grubu üyesi altı ülkenin maliye bakanları, liderler zirvesi öncesi yapılan toplantıda Washington'a yeni vergilerin çekilmesi çağrısı yapmıştı.

ABD'nin 1 Haziran'da Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen çeliğe yüzde 25 ve alüminyuma yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulamasını yürürlüğe sokması, özellikle Avrupa ile ABD arasında ticaret savaşları başlaması endişesini doğurmuştu.
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