Samanyolu Haber /Gündem / ABD Başkanı Donald Trump'tan Ramazan mesajı /06 Mayıs 2019 01:34

ABD Başkanı Donald Trump'tan Ramazan mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Ramazan dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Melania ile ABD'de ve dünyadaki tüm Müslümanlar için bu kutlu ayın mübarek olması dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

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ABD Başkanı Donald Trump, Ramazan dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Melania ile ABD'de ve dünyadaki tüm Müslümanlar için bu kutlu ayın mübarek olması dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump, "Bu ay boyunca hepimizin, bize verilen nimetleri düşünme ve birbirimizle daha büyük dostluk kurma fırsatı var. Ramazan'ın maneviyatıyla hepimiz daha uyumlu ve saygılı bir toplum seviyesine ulaşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, 2017'de başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana, bazı Müslüman ülke vatandaşlarına ABD'ye giriş yasağı uygulaması ve Kudüs'ü İsrail'in başşehri olarak tanıma kararı gibi adımları sebebiyle eleştirilere hedef oluyor.
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