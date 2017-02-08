Samanyolu Haber /Dünya / ABD Başkanı Donald Trump'ın Eğitim Bakanı bir oy ile onay aldı /08 Şubat 2017 10:57

ABD Başkanı Donald Trump'ın Eğitim Bakanı bir oy ile onay aldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Eğitim Bakanı adayı Betsy DeVos, Amerikan Senatosu'ndan onay aldıktan sonra yemin ederek resmen göreve başladı. DeVos'un senatodan onay alması sırasında ABD tarihinde bir ilk yaşandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Eğitim Bakanı bir oy ile onay aldı

 ABD Başkanı Donald Trump tarafından Eğitim Bakanlığı'na atanan Betsy DeVos, bu göreve kabulü için senatoda yapılan oylamada 50 'hayır', 50 de 'evet' oyu aldı. Ortaya çıkan durum karşısında DeVos'un yardımına ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence yetişti. ABD tarihinde ilk kez bir kabine görevlisi bir Başkan Yardımcısının oyu ile yeter sayıya ulaştı ve DeVos'un Eğitim Bakanlığı görevi onaylandı.

YARDIMINA PENCE YETİŞTİ

Senatoda 48 temsilcisi olan Demokrat Partililer, Cumhuriyetçi Partili Alaska Senatörü Lisa Murkowski ve Maine Senatörü Susan Collins'in de DeVos'un Eğitim Bakanı olmasına karşı oy kullanmaları sonucu 50 oy sayısına ulaşarak bakan adayının onay almasına engel oldu. Yasa gereği Senatodaki eşitlik durumunda oy hakkı bulunan Başkan Yardımcısı Pence, Senatoya gelerek evet oyu kullandı ve 51 oya ulaşan DeVos'a bakanlık yolunu açtı.

Eğitim Bakanı DeVos, Başkan Yardımcısı Mike Pence önünde ettiği yemin töreninin ardından resmi olarak göreve başladı.
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