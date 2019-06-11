Samanyolu Haber /Dünya / ABD Assange'ı resmen istedi /11 Haziran 2019 10:44

ABD Assange'ı resmen istedi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 2010 yılında yayınladığı gizli diplomatik belgelerle dünya çapında ses getiren WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange’ın iadesi için İngiltere’ye resmi talepte bulundu.

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Assange, 2012'de, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Ekvador Başkonsolosluğu'na sığınmıştı. Güney Amerika ülkesi, 11 Nisan'da sığınma hakkını iptal ettiği Avustralyalı gazeteciyi, İngiliz makamlarına teslim etmişti.

ABD Ordusu'nun Irak ve Afganistan'daki operasyonları hakkında binlerce gizli belgeyi yayınladığı için casuslukla suçlanan Assange için İsveç Savcılığı da tecavüz iddiasıyla 13 Mayıs’ta yeni bir soruşturma açtı. Assange, sağlık durumundaki bozukluk nedeniyle 30 Mayıs'taki ABD'ye iade sürecinin hazırlık duruşmasına katılamadı.

Assange'ın avukatı Gareth Pierce, mahkemeye müvekkilinin sağlığının iyi olmadığını, hapishanede durumunun ciddi bir şekilde kötüleştiğini ve güçlükle konuşabildiğini söyledi. Kıdemli Bölge Hakimi Emma Arbuthnot, davanın 12 Haziran'da görüleceğini ve bütün taraflar için uygunsa Belmarsh Cezaevi'nde gerçekleştirilebileceğini söyledi. 

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