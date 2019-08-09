Samanyolu Haber /Dünya / ABD Almanya'yı askerlerini çekmekle tehdit etti /09 Ağustos 2019 21:19

ABD Almanya'yı askerlerini çekmekle tehdit etti

Trump yönetimi, Almanya’yı ülkede görev yapan askerlerini çekerek, Polonya’da konuşlandırmakla tehdit etti. Karar, Merkel hükümeti savunma harcamalarını yeterli düzeyde artırmazsa uygulanacak.

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ABD yönetimi Merkel hükümetinin savunma harcamalarını artırmaması halinde, Almanya’da konuşlu askerlerinin Polonya’ya kaydırılabileceği uyarısında bulundu. ABD, savunma harcamalarını artırmayan Almanya üzerindeki baskısını artırıyor.

 Başkan Donald Trump’ın Avrupa ziyareti öncesinde, ABD’nin Polonya ve Almanya Büyükelçileri art arda yaptıkları açıklamalarda Angela Merkel Hükümeti’ni hedef aldı. Büyükelçiler, Almanya’yı kendi savunması için gereken harcamayı yapmamak, NATO’ya verilen GSYH’nin yüzde 2’sini savunmaya harcama taahhüdünü yerine getirmemekle eleştirdi. ABD’nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell, Washington’un çağrılarına rağmen Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’nın savunma harcamalarını yeterli düzeyde artırmadığını söyledi.

‘AŞAĞILAYICI’

Büyükelçi Grenell, “Almanya ticaret fazlasını kendi amaçları için harcarken, ABD vergi mükellefleri, Almanya’da görev yapan 50 binden fazla ABD’linin parasını ödemeye devam ediyor. Bu gerçekten çok aşağılayıcı bir tavır” diye konuştu. Grenell’in bu açıklaması öncesinde ABD’nin Varşova Büyükelçisi Georgette Mosbacher, Twitter’da, “Polonya NATO’ya GSYH’nin yüzde 2’sini harcama taahhüdünü karşılıyor. Almanya karşılamıyor. Almanya’daki Amerikan birliklerinin Polonya’ya gelmesini memnuniyetle karşılarız” sözlerine yer verdiği paylaşımı yapmıştı.

Almanya’daki ABD askerlerinin Polonya’ya kaydırılabileceği ilk kez Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın Haziran ayındaki Washington ziyareti sırasında ABD Başkanı Trump tarafından gündeme getirilmişti.

‘HAREKETE GEÇME ZAMANI GELDİ’

ABD’nin Berlin Büyükelçisi Grenell, hem Başkan Trump hem de ABD’nin Polonya Büyükelçisi Mosbacher’ın haklı olduklarını söyleyerek, artık ABD Başkanı’nın bu konuda harekete geçme zamanının geldiğini kaydetti. Grenell, “Avrupa’nın en büyük ekonomik gücünden, kendi savunması için daha fazla harcama yapması yönündeki ricamız yeni değil. Çok sayıda başkanımız bu beklentiyi iletti, bu talebin geçmişi var” diye konuştu. Almanya, ABD’nin Avrupa’da en çok asker konuşlandırdığı ülke konumunda. ABD’nin Avrupa ve Afrika’daki askerlerinin komuta merkezi Stuttgart’ta, en önemli hava üssü Ramstein’da, Avrupa’daki en önemli eğitim ve tatbikat merkezlerinden biri de Grafenwöhr’de.

Almanya’da 35 bin Amerikan askeri görev yapıyor, 17 bin Amerikalı, 12 bin Alman sivil ABD Ordusu için görev yapıyor. Bu askeri varlık Almanya’da on binlerce kişiye istihdam sağlıyor. Bu arada ABD Başkanı olduğundan bu yana Almanya’ya resmi ziyarette bulunmayan Trump ay sonunda çıkacağı Avrupa turu kapsamında ikinci kez Polonya’yı ziyaret edecek. Fransa ve Danimarka’ya da gidecek olan Trump’ın bu sefer de Almanya’yı ziyaret etmesi öngörülmüyor.
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