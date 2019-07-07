ABD Almanya'nın Suriye'ye asker göndermesini istiyor

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, ''Alman askerlerinin bizim bir kısım askerlerimizi ikame edebilmelerini istiyoruz'' dedi ve Almanya'nın Suriye'nin kuzeyine asker göndermesini talep etti.





Jeffrey, ülkesinin, "IŞİD karşıtı" koalisyonundaki partnerlerinden daha fazla görev yapabilecek gönüllüler aradığını dile getirirken, ''Almanya'nın bu konuda daha fazla şeyler yapacağını umuyoruz'' ifadesini kullandı.





James Jeffrey, istenen askeri misyonun, Suriye'nin kuzeyinin istikrarı için görev yapacağını belirterek, ''İstikrar olmazsa IŞİD veya diğer gruplar geri gelirler. Biz IŞİD'i tam olarak imha etmek istiyoruz. Biz Suriye'de BM tarafından yönetilen bir siyasi reform sürecine girilmesini ve İran'ın ülkeden tamamen çekilmesini istiyoruz'' diye konuştu.





Berlin'de hükümet temsilcileriyle konuyu görüştüğünü açıklayan Jeffrey, ''Almanlar düşünüp ne yapabileceklerine bakacaklar'' dedi.





Jeffrey, ''Biz Alman tarihini 1933 yılından bu yana biliyoruz. Almanların, her bir askeri angajmanı ne kadar titiz mülahaza ettiklerini de. Ancak böyle bir karar vermek hiçbir ülke için kolay değildir.'' şeklinde konuştu.



