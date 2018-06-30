Samanyolu Haber /Dünya / ABD Almanya'daki askerlerini çekiyor mu? /30 Haziran 2018 14:25

ABD Almanya'daki askerlerini çekiyor mu?

Washington Post, ABD Savunma Bakanlığı'nın Almanya'daki 35 bin askerin çekilmesi seçeneğini değerlendirdiğini öne sürdü. Avrupa ise bunun NATO Zirvesi öncesi bir müzakere taktiği olabileceğini düşünüyor.

SHABER3.COM

Washington Post gazetesinde yer alan habere göre ABD Başkanı Donald Trump'ın konuyu dile getirmesi üzerine ABD Savunma Bakanlığı Almanya'da konuşlanmış Amerikan askerlerinin çekilmesi yönündeki seçenekleri değerlendirmeye başladı.

Gazete adını açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, yetkililerin 35 bin kadar askerin ABD ya da Polonya'ya taşınmasının masraflarını ve olası sonuçlarını değerlendirdiğini kaydetti.

Trump'ın, yıl başında Beyaz Saray'da düzenlenen bir toplantıda, Almanya'da bulunan ABD askerlerinin sayısı karşısında şaşkınlığını dile getirerek, ABD güçlerinin yer değiştirmesi gerektiğini söylediği belirtiliyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi ve Savunma Bakanlığı sözcüleri, Savunma Bakanlığı'nın ABD askerlerinin konuşlanması konusunu düzenli olarak incelediğini bildirdi.

Ciddi bir karar mı yoksa müzakere taktiği mi?

Habere göre, bu analizi duyan Avrupalı yetkililer ise fikrin Trump'ın gerçek niyetini mi yansıttığını ya da 11-12 Temmuz'da Brüksel'de düzenlenecek NATO Zirvesi sırasında müzakere taktiğinin bir parçası mı olduğundan emin olmak istiyor.

Ne Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ne de ABD'li mevkidaşı Jim Mattis geçen haftaki görüşmeleri sırasında böyle bir konuyu dile getirdi.

ABD Başkanı Trump, sık sık Avrupalı NATO müttefiklerini özellikle de Almanya'yı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 2'sinin savunmaya harcanması yönündeki NATO hedefini gerçekleştirmemekle suçluyor.

Almanya, 2017'de Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 1,24'ünü savunmaya harcadı. 2024 hedefi ise yüzde 1,5. Polonya 2017'de Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 1,99'unu savunma bütçesine ayırdı ve İngiltere, Estonya ve Yunanistan gibi NATO hedefini yakalayan üç ülkeye katılmak üzere.

DW Türkçe
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD Almanya'daki askerlerini çekiyor mu? Sonraki Haber >>

Beni Babam tutuklattı...

Beni Babam tutuklattı...

Sivaslı Ahmet Turan Alkan...

Sivaslı Ahmet Turan Alkan...

Oy hırsızlığının en somut kanıtı

Oy hırsızlığının en somut kanıtı

Mehmet Altan'dan ilk sözler

Mehmet Altan'dan ilk sözler

KHK ihracını protesto eden kadına yumruklu gözaltı

KHK ihracını protesto eden kadına yumruklu gözaltı

Akşener Genel Başkanlığa devam edecek...

Akşener Genel Başkanlığa devam edecek...

Erzurum'da pusulalara AKP ve Erdoğan mührü basan başkan kaydedildi

Erzurum'da pusulalara AKP ve Erdoğan mührü basan başkan kaydedildi

AKP ve Erdoğan'a ikişer kez oy verip kaydetti

AKP ve Erdoğan'a ikişer kez oy verip kaydetti

Suruç'ta sandığa fazladan atılan oylar görüntülendi

Suruç'ta sandığa fazladan atılan oylar görüntülendi

Zimbabve devlet Başkanı'na suikast anı kaydedildi

Zimbabve devlet Başkanı'na suikast anı kaydedildi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:01:27