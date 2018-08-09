ABD açıkça söyledi : 'İlerleme Brunson’ın eve dönüşüyle mümkün'

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye’yle rahip Andrew Brunson konusunda yaşanan krizde kendileri açısından herhangi bir ilerlemenin ölçütünün “Brunson’ın evine dönmesi” olduğunu söyledi.





Nauert, krizin çözümü ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini de söyledi.





Nauert günlük basın brifinginde, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyetin Washington temaslarıyla ilgili soruları cevapladı.





Görüşmelerde sadece Brunson konusu üzerinde mi durulduğu ve krizin çözümü yolunda ilerleme olup-olmadığı sorusu üzerine Nauert, Türkiye hükümetiyle geniş yelpazeye sahip ilişkilerinin bulunduğuna ve konuşulacak çok konu olduğuna dikkati çekti.





Dünkü görüşmelerde de Türk yetkililerle kapsamlı bir diyalog yürüttüklerini ifade eden Nauert, Amerikan tarafı olarak rahip Andrew Brunson’ın evine geri dönmesi gerektiğini net olarak vurguladıklarını aktardı.





Nauert, “Bizim açımızdan ilerlemenin tanımı, Brunson’ın Amerika’daki evine dönmesidir. Olmasını istediğimiz ilerleme Brunson’ın evine dönmesidir” dedi.





"TÜRKİYE SERBEST BIRAKMAYI REDDETTİ"





Sözcü, Brunson’ın serbest bırakılması konusunda Türkiye’ye herhangi bir süre tanıyıp-tanımadıkları konusunda ayrıntı vermedi.





Dışişleri, Adalet ve Maliye bakanlıklarından yetkililerin olduğu 9 kişilik heyet dün ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan başkanlığındaki Amerikan heyetiyle yaklaşık bir saat süren bir görüşme yapmıştı. Heyet Dışişleri’nin ardından Maliye Bakanlığı’na geçmiş, orada da yetkililerle 1,5 süreyle görüşmüştü.





Ba arada Wall Street Journal gazetesinde çıkan bir haberde, Türk heyetinin temaslarının olumlu sonuç vermediği ve Türkiye’nin Brunson’ı serbest bırakmayı reddetmesi üzerine Trump yönetiminin yeni yaptırımlar getirebileceği öne sürüldü.