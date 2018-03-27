AB zirvesinde anlaşma değil temenniler var

Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, 2 saat 20 dakika süren çalışma yemeğinin ardından, Euxinograd Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.







Tusk'ın açıklamalarından satır başları:





'TÜRKİYE'Yİ TAKDİR ETTİĞİMİZİ BELİRTMEK İSTİYORUZ'





*Somut bir anlaşmaya varılamadı fakat gelecek için umutluyum. Geleceğe yönelik parametreleri belirleme şansına sahip olduk.

*Türkiye'nin mülteciler konusundaki çalışmaları dolayısıyla kendilerini takdir ettiğimizi belirtmek istiyoruz.

*Türkiye'nin darbe girişimi sırasındaki olaylardan büyük zarar gördüğünü biliyoruz.

'AFRİN HAREKATIYLA İLGİLİ ÇEKİNCELERİMİZİ İFADE ETTİK'





*Türkiye ve üye ülkeler arasındaki iyi ilişkiler de önemli bir husustur ve Türkiye'nin üyelik sürecinin önemli bir kısmıdır. *Hala bazı endişeler var. Ege denizindeki eylemler konusunda, Kıbrıs konusunda ve bazı AB vatandaşlarının tutuklanması konusunda…

*Kıbrıs kendi kaynaklarını araştırma hakkına sahiptir.

*Türkiye'nin Afrin'deki harekatıyla ilgili çekincelerimizi ilettik. Türkiye'nin bu hareketlerini iyi yönlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz.

ERDOĞAN: BU MÜSPET ADIMI BİR AN ÖNCE ATALIM





Erdoğan, uzun bir sürenin ardından Varna'da AB kurum liderleriyle bir araya geldiklerini hatırlatarak, "Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde zorlu bir dönemi geride bırakmış olmayı umuyoruz" diye konuştu.



