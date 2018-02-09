Samanyolu Haber /Dünya / AB yaz saatinden uygulamasından vazgeçiyor /09 Şubat 2018 03:09

AB yaz saatinden uygulamasından vazgeçiyor

Avrupa Birliği ülkelerinde yaz saati uygulamasına son verilmesi için hazırlanan karar tasarısı kabul edildi.

SHABER3.COM

Avrupa Parlamentosu'nda ele alınan karar tasarısı parlamentodan 384 kabul, 153 ret ve 12 çekimser oyla geçti. Karara göre, AB ülkelerinde yaz saati uygulamasının etraflıca incelenmesi ve gerekli görülmesi durumunda uygulamadan vazgeçilmesi için yeşil ışık yakıldı.

Yaz saati değişikliği AB genelinde her yıl mart ve ekim aylarının son hafta sonu işletiliyor.

Saatlerin yılda iki kez geri veya ileri alınmasının insan vücudu ve alışkanlıkları üzerinde olumsuz etki yaptığının bilimsel verilere yansıdığı vurgulanan raporda, 2001'den bu yana tüm üye ülkelerde geçerli olan ortak yaz saati uygulamasının gözden geçirilmesi kararlaştırıldı.

Genel kurulun kabul ettiği karar, AB Komisyonu tarafından değerlendirilecek. AB Zirvesi'nde olumlu sonuç elde edilmesi durumunda üye ülkelerin parlamentolarından geçecek bir düzenlemeyle yaz saati uygulamasına AB genelinde son verilebilecek.
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