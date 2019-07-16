AB yaptırımları yok sayıldı

AB Dış İlişkiler Konseyi, dün Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin hidrokarbon arama faaliyetleriyle ilgili yaptırım kararı almış, dışişleri bakanlığı ‘faaliyetlerin hiçbir şekilde etkilenmeyeceği’ni duyurmuştu.







Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin (AB) yaptırım kararı almasıyla sonuçlanan arama ve sondaj faliyetlerinin kararlılıkla devam edeceğini ve MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisinin de Akdeniz’e gönderileceğini duyurdu.





AB Dış İlişkiler Konseyi, dün Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin hidrokarbon arama faaliyetleriyle ilgili yaptırım kararı almış, dışişleri bakanlığı ‘faaliyetlerin hiçbir şekilde etkilenmeyeceği’ni duyurmuştu.













Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlığın MTA Oruç Reis’in görevlendirilmesine ilişkin açıklamasını kendi Twitter hesabından da paylaştı.





Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’deki arama ve sondaj faaliyetlerine aynı azim ve kararlılıkla devam ettiği kaydedilerek şunlar denildi: “Hem kendi kıta sahanlığımızda hem de KKTC’nin Türkiye Petrolleri’ne verdiği ruhsat alanlarında çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Arama ve sondaj gemilerimiz bölgedeki bütün operasyonlarını planlandığı şekilde yürütüyor ve yürütmeye devam edecek. Türkiye bölgedeki kaynakları arama, üretme ve uluslararası pazarlara iletme kabiliyet ve gücüne sahiptir.”





Bölgedeki arama faaliyetlerine dördüncü geminin de dahil edileceği belirtilen açıklama şöyle devam etti: “Fatih ve Yavuz Sondaj gemilerimiz ve Barbaros Hayreddin Paşa sismik arama gemimizle bölgede sürdürdüğümüz faaliyetlerimize şimdi dördüncü gemimizi de dâhil ediyoruz. Ağustos 2017’den bu yana Karadeniz ve Marmara’da sismik araştırmalarını sürdüren MTA Oruç Reis sismik araştırma gemimiz de Marmara’daki çalışmalarının hemen ardından Akdeniz’deki sismik araştırmalarını yapmak üzere bölgeye gönderilecek. Öte yandan, Türkiye’nin bölgedeki egemenlik haklarını yok sayacak her türlü girişim karşısında ilgili bakanlıklarımızla beraber koordinasyon içerisinde gerekli tedbirleri almaya da devam edeceğiz.”