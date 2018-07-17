AB ve Japonya imzaları atıyor

Avrupa Birliği (AB) ile Japonya arasında bugün geniş kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması imzalanacak. Anlaşmayla ilgili görüşmeler geçen yılın Aralık ayında tamamlanmıştı. Anlaşma en geç 2019 sonbaharında yürürlüğe girecek. Avrupa Birliği'nin şimdiye kadar imzaladığı en kapsamlı anlaşma büyümeyi teşvik edip istihdamı arttırma amacıyla ticari bariyerlerin ve gümrüklerin kaldırılmasını öngörüyor.





Trump'a mesaj





Avrupa Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi Cecilia Malmstrom, Japonya ile imzalayacakları anlaşmayı, ABD'nin Trump döneminde izlediği korumacı politikalara karşı "dünyaya verilen güçlü bir işaret" olarak tanımlamıştı.





Benzer açıklamalarda bulunan Japonya Ekonomi Bakanı Toşimitsu Motegi de "Korumacı önlemlerin küresel çapta hızla arttığı bir dönemde atacakları imzalarla, serbest ticareti ilerletme konusundaki siyasi irademizin sarsılmadığını dünyaya bir kez daha göstereceğiz" dedi.





Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Başkanı Eric Schweitzer de anlaşmayı "ticari politikada tam isabet" olarak nitelendirdi. Schweitzer anlaşmanın imzalandıktan sonra Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından derhal onaylanmasını beklediklerini belirtti. Odalar Birliği Başkanı Schweitzer Japonya ile imzalanacak anlaşmanın "ABD'nin neden olduğu ticari anlaşmazlığa rağmen hareket serbestisinin kaybolmadığının işareti olduğunu" sözlerine ekledi. Schweitzer dünyanın en büyük üçüncü ekonomik gücüyle anlaşmaya varmasının AB için ekonomik olduğu kadar sembolik anlam da taşıdığını söyledi.





DIHK Başkanı Schweitzer ticari ilişkileri kesin kurallara bağlayıp tek taraflı ithalat kısıtlamalarını yasaklayacak olan anlaşmanın küresel himayecilik eğiliminin arttığı bir döneme rast gelmesinin önemine işaret etti.





Maliyetler düşecek





AB ile Japonya arasında 2013 yılında başlayan serbest ticaret görüşmeleri 2017 sonunda tamamlanmıştı. Hacim olarak AB'nin şimdiye kadar vardığı en kapsamlı ikili ticaret anlaşmasının ihracatçı Avrupa şirketlerinin maliyetlerini yılda bir milyar euro azaltması bekleniyor.





Japonya aynı zamanda Almanya'nın Çin'den sonra en fazla ticaret yaptığı Asya ülkesi sayılıyor. Almanya 2017 yılında bu ülkeye 19,5 milyar euro tutarında ihracat yapmış, karşılığında Japonya'dan 22,5 milyar euro'luk mal ve hizmet ithal etmişti. Japonya ile iş bağlantısı olan Alman şirketlerinin sayısı 450'yi aşıyor. Geçen yıl AB'nin Japonya'ya toplam ihracatı 60,5 milyar, ithalatı ise 68,9 milyar euro'ya ulaşmıştı. Japonya'ya ihracat yapan Avrupa şirketlerinde 600 bin kişi çalışıyor. Japon şirketleri ise AB ülkelerinde 500 bin eleman istihdam ediyor.