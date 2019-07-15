AB, Türkiye'ye yaptırımları görüşüyor

AB, Ankara'nın bölgeye iki sondaj gemisi göndererek çalışmalara başlamasına tepkili. Bu tepkiyi somut olarak ifade etmek için de bugün AB Dışişleri Bakanları bir araya geldi ve Türkiye'ye yönelik yaptırımları ele alıyor.







AB, Türkiye'nin sondaj çalışmalarını 'yasa dışı' ilan etmiş ve Türkiye'ye bu çalışmaları durdurması çağrısında bulunmuştu.







Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları toplantısında ise, Türkiye'ye karşı cezai yaptırımların devreye sokulması kararı alınması bekleniyor. Türkiye'ye karşı uygulanması planlanan yaptırımlar arasında Havacılık Anlaşması'yla ilgili yürütülen müzakerelerin askıya alınması, AB yardımlarının kısılması ve Avrupa Yatırım Bankası üzerinden verilen kredilerin sınırlandırılması da var.





DW Türkçe'nin haberine göre, yaptırımların amacı Türkiye üzerinde bir caydırıcılık oluşturmak ve Kıbrıs açıklarında hidrokarbon arama çalışmalarına son verilmesini sağlamak. Türkiye, sondaj faaliyetlerinde bulunduğu bölgenin kıta sahanlığına ait olduğunu savunarak Doğu Akdeniz'de hak iddia ediyor.





Türkiye ise, Kıbrıs'ı Kuzey Kıbrıs'ın doğal kaynaklar üzerindeki haklarını hiçe saymakla suçluyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama faaliyetlerinden vazgeçmeyeceklerini belirtirken, Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı da, Kıbrıs'a bir çağrıda bulunarak, hidrokarbon kaynaklarının araştırılması için ortak bir komisyon kurulmasını istedi.





AB, Türkiye'nin AB üyesi Kıbrıs'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini savunurken, Türkiye'nin sondaj amaçlı bölgeye iki araştırma gemisi göndermesini yasa dışı olarak nitelendiriyor.





Birlik, bunun Türkiye'nin uzun vadede AB ile ilişkilerine olumsuz etkileri olacağı mesajları veriyor.





Habere göre, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki arama faaliyetlerine Akdeniz'e kıyısı olan Mısır da tepki gösteriyor. Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan geçen hafta yapılan açıklamada Türkiye'nin uluslararası hukuku ihlal ettiği ve tek taraflı çalışmalar yaptığı savunulmuştu.





Mısır, Kıbrıs'ın Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşması yaptığı ülkelerden biri. Kıbrıs'ın, Akdeniz'e kıyısı olan Lübnan, İsrail ve Suriye ile de anlaşması var. Münhasır Ekonomik Bölge, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi uyarınca bir devletin deniz kaynaklarının araştırılması ve kullanılmasında özel haklara sahip olduğu bölgeler olarak tanımlanıyor.





Türkiye, bölgeye ilk olarak geçen Mayıs ayında Fatih adlı sondaj gemisini göndermişti. Yavuz adlı ikinci sondaj gemisi de Temmuz başından bu yana Doğu Akdeniz'deki arama faaliyetlerine katılıyor.