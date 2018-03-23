AB Türkiye'nin sınırlarını silahlandırması için 80 milyon eurodan fazla para vermiş...

İnsan hakları aktivistleri, Türkiye'yi Suriyeli mültecileri reddetmekle suçlarken Spiegel ve European Investigative Collaborations (Avrupa Araştırmacı İşbirlikleri) ağı tarafından yapılan ortak araştırmaya göre AB'nin Ankara'ya sınırlarını mültecilere karşı koruması için 80 milyon eurodan fazla değere sahip güvenlik ve izleme teknolojisi ekipmanı gönderdi.





Habere göre Bölgesel Kalkınma Programı (IPA) kapsamında Brüksel, şu anda Suriye sınırında da kullanılan, Cobra II adlı zırhlı askeri araçların üretimi için Otokar firmasına 35,6 milyon euro aktardı.





Türk devletinin çoğunluk hisseye sahip olduğu silah ve güvenlik sistemleri üreticisi Aselsan, AB tarafından Ankara'ya, Türk-Yunan kara sınırını kontrol etmek için 30 milyon euro değerinde zırhlı ve zırhsız gözetleme araçları sağlamakla görevlendirildi.





AB geri kabul anlaşması





Mart 2016'da, Türkiye ile AB arasında mülteci geri kabul anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma Yunan adalarına çıkan mülteci adaylarının, başvurularının kabul edilmemesi durumunda Türkiye'ye iadelerini öngörüyor. Karşılığında da AB Türkiye'deki mülteciler için mali yardımda bulunmayı ve Suriyeli mültecileri yasal yollardan kabul etmeyi taahhüt ediyor.





Almanya ve AB bu anlaşmanın yardımıyla Avrupa'ya gelen mülteci sayısının önemli oranda azalmasını umuyordu. Aynı zamanda insan kaçakçılarıyla daha etkili mücadele edilebilecek ve Ege Denizi'nde daha az sığınmacı boğulma tehlikesi geçirecekti. AB Suriyeli mültecilerin barındırma, bakım ve eğitim masraflarının karşılanması için Türkiye'ye 6 milyar euroluk mali yardımda bulunacaktı. Yardımın ilk dilimi kısmen ödendi ve harcanacağı projeler de belirlendi. 3 milyar euro tutarındaki ikinci dilim ise yıl sonuna kadar ödenmiş olacak.





Ancak Türkiye'deki Suriyelilere faydası olması için ayrılan paranın 18 milyon eurosu Spiegel'in haberine göre Hollandalı bir şirkete gitti ve bu meblağ ile Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı için altı devriye botu üretildi.





Türkiye Suriye sınırında bir duvar inşa etti. İnsan hakları örgütleri, Türk sınır muhafızlarını Suriyelilerin Türkiye'ye kaçmalarını engellemekle suçluyor. Birçok mülteci Spiegel'e, kendilerine Türk askerleri tarafından ateş açıldığını söyledi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, eylül ayından bu yana sınır duvarını geçme girişiminde bulunan ancak sayıları bağımsız olarak doğrulanamayan, en az 42 kişi öldü.





Habere göre Türk hükümeti Spiegel'in sorularını yanıtlamadı.