Samanyolu Haber /Dünya / AB: Türkiye'deki 1.5 milyon mülteciye para verdik /08 Ocak 2019 03:43

AB: Türkiye'deki 1.5 milyon mülteciye para verdik

AB Komisyonu yetkilisi Hristos Stilianidis, mülteci mutabakatı çerçevesinde Türkiye ile işbirliğini överek AB'nin şimdiye kadar 1.5 milyon mülteciye para yardımı yaptığını açıkladı.

SHABER3.COM

AB Komisyonu, Türkiye ile AB arasında 18 Mart 2016'da imzalanan mülteci mutabakatı kapsamında şimdiye kadar 1.5 milyon kişiye insani yardım yapıldığını açıkladı.

DW Türkçe'nin haberine göre Komisyon'un İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hristos Stilianidis Türkiye ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki 1.5 milyon mülteci artık temel ihtiyaçlarını karşılama ve onurlu bir yaşam sürme imkanına sahip. Türkiye ile işbirliği içinde yardıma en acil ihtiyaç duyanların hayatlarına gerçek bir değişim getiriyoruz. Şimdiye kadar başardıklarımızdan büyük gurur duyuyorum. Türkiye ile birlikte bu desteği sürdürecek, desteğimizi kalıcı kılmaya odaklanacağız" ifadelerini kullandı.

Twitter hesabında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile çekilen fotoğrafını paylaşan Stilianidis, "Türkiye'deki binlerce mülteci çocuğa destek, iyi ortaklıklar sayesinde neleri başarabileceğimizin göstergesidir" ifadesini kullandı.

AB'nin "Acil Sosyal Güvenlik Ağı" adlı programı kapsamında bir karta aktarılan aylık para transferi aracılığıyla mültecilerin yiyecek, ilaç gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaları ya da kiralarını ödemeleri için katkı sağlanıyor. "Eğitim İçin Koşullu Nakit Transferi" adlı diğer bir programla da çocukların eğitimine katkının yanı sıra okula giden 410 bini aşkın çocuğun ailelerine de yardım ediliyor.

AB Komisyonu'dan yapılan açıklamada 2019'da insani yardım için 640 milyon euroluk ödeme öngörüldüğü, bu ödemenin Türkiye'ye söz verilen ikinci üç milyarlık ödeme dilimi içinde olduğu kaydedildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB: Türkiye'deki 1.5 milyon mülteciye para verdik Sonraki Haber >>

Ucuz kıymaya boya mı konuyor? Suya atılınca rengi gitti

Ucuz kıymaya boya mı konuyor? Suya atılınca rengi gitti

Polisleri tekme tokat döven eski boksör Fransa'da günün konusu oldu

Polisleri tekme tokat döven eski boksör Fransa'da günün konusu oldu

Tulumban al yetiş imdada, yangın var!.

Tulumban al yetiş imdada, yangın var!.

Oyuncunun ayağının kırılması kameralara yansıdı

Oyuncunun ayağının kırılması kameralara yansıdı

'MHP'yi kendi içimizde minimize ettik'

'MHP'yi kendi içimizde minimize ettik'

Enes Kanter: Güvenlik endişesiyle Londra'daki maça gitmeyeceğim

Enes Kanter: Güvenlik endişesiyle Londra'daki maça gitmeyeceğim

Zamlar sorulan emekli 'açık konuşayım mı' dedi...

Zamlar sorulan emekli 'açık konuşayım mı' dedi...

Şaşkına çeviren görüntü

Şaşkına çeviren görüntü

Helikopterin düşme anı içindeki kameradan kaydedildi

Helikopterin düşme anı içindeki kameradan kaydedildi

Apple mağazasını soydular

Apple mağazasını soydular
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
03:06:02