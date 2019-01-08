AB: Türkiye'deki 1.5 milyon mülteciye para verdik

AB Komisyonu, Türkiye ile AB arasında 18 Mart 2016'da imzalanan mülteci mutabakatı kapsamında şimdiye kadar 1.5 milyon kişiye insani yardım yapıldığını açıkladı.







DW Türkçe'nin haberine göre Komisyon'un İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hristos Stilianidis Türkiye ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki 1.5 milyon mülteci artık temel ihtiyaçlarını karşılama ve onurlu bir yaşam sürme imkanına sahip. Türkiye ile işbirliği içinde yardıma en acil ihtiyaç duyanların hayatlarına gerçek bir değişim getiriyoruz. Şimdiye kadar başardıklarımızdan büyük gurur duyuyorum. Türkiye ile birlikte bu desteği sürdürecek, desteğimizi kalıcı kılmaya odaklanacağız" ifadelerini kullandı.





Twitter hesabında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile çekilen fotoğrafını paylaşan Stilianidis, "Türkiye'deki binlerce mülteci çocuğa destek, iyi ortaklıklar sayesinde neleri başarabileceğimizin göstergesidir" ifadesini kullandı.





AB'nin "Acil Sosyal Güvenlik Ağı" adlı programı kapsamında bir karta aktarılan aylık para transferi aracılığıyla mültecilerin yiyecek, ilaç gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaları ya da kiralarını ödemeleri için katkı sağlanıyor. "Eğitim İçin Koşullu Nakit Transferi" adlı diğer bir programla da çocukların eğitimine katkının yanı sıra okula giden 410 bini aşkın çocuğun ailelerine de yardım ediliyor.





AB Komisyonu'dan yapılan açıklamada 2019'da insani yardım için 640 milyon euroluk ödeme öngörüldüğü, bu ödemenin Türkiye'ye söz verilen ikinci üç milyarlık ödeme dilimi içinde olduğu kaydedildi.