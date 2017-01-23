AB Türkiye ile ilgili kararını verdi

Bu konudaki teklifi ele alan AKPM, Türkiye’nin acil gündem konusu olarak ele alınmamasına karar verdi.







Söz konusu teklif, AKPM'de üçte iki çoğunluk sağlanamadığı için reddedildi.





2004’E DÖNME RİSKİ VARDI





Türkiye denetim sürecinden 2004’te çıktı. Türkiye şu an, insan hakları ve hukukun üstünlüğü alanlarındaki yükümlülüklerini kısmen yerine getirmiş ülkeler arasında sayıldığı için denetim sonrası diyalog sürecinde yer alıyor. Denetim kararı alınması Türkiye açısından ‘13 yıl öncesine dönme’ anlamı taşıyacak.