Samanyolu Haber /Gündem / AB Türkiye ile ilgili kararını verdi /23 Ocak 2017 16:28

AB Türkiye ile ilgili kararını verdi

AKPM, Türkiye'nin denetim sürecine alınıp alınmayacağı konusundaki kararını verdi.

SHABER3.COM

Bu konudaki teklifi ele alan AKPM, Türkiye’nin acil gündem konusu olarak ele alınmamasına karar verdi.
 
Söz konusu teklif, AKPM'de üçte iki çoğunluk sağlanamadığı için reddedildi.

2004’E DÖNME RİSKİ VARDI

Türkiye denetim sürecinden 2004’te çıktı. Türkiye şu an, insan hakları ve hukukun üstünlüğü alanlarındaki yükümlülüklerini kısmen yerine getirmiş ülkeler arasında sayıldığı için denetim sonrası diyalog sürecinde yer alıyor. Denetim kararı alınması Türkiye açısından ‘13 yıl öncesine dönme’ anlamı taşıyacak.
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