AB Trump'a karşı önlemler paketi hazırlıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ağustos ayında yürürlüğe koyacağı İran yaptırımları, Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları toplantısında ele alındı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, toplantıda birçok "somut fikir" öne sürüldüğünü söyledi. Bu fikirlerin Avrupa Komisyonu'nun önerdiği adımları tamamlayıcı nitelikte olduğunu kaydeden Mogherini ABD yaptırımlarına karşı paketin "önümüzdeki haftalarda" tamamlanacağını belirtti.





Avrupa Komisyonu, üye devletlere ABD'nin mali yaptırımlarını aşmak ve İran ile petrol, doğal gaz ticaretini sürdürebilmek için "İran merkez bankasına tek seferlik havaleleri değerlendirmelerini" önermişti. Komisyon, petrol ticaretinde ödemelerin ulusal merkez bankaları üzerinden yapılıp yapılamayacağını inceleme çağrısı yapmıştı.





Komisyon Mayıs ortasında ayrıca Avrupalı şirketleri yaptırımlardan korumak için Engelleme Mevzuatı’nı devreye soktu. İran ile ticaret önündeki engellerin ayrıca Avrupa Yatırım Bankası aracılığıyla aşılması hedefleniyor.





Merkel: DTÖ’de karşı tedbirleri etkin hale getirebiliriz





AB ile ABD arasında yaşanan ticari gerginlikte bir diğer önemli konu başlığı olan ABD'nin çelik ve alüminyuma ek gümrük vergileri uygulama kararında da süre daralıyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD’nin Avrupa Birliği ile içine girdiği ticaret anlaşmazlığında tutum değişikliğine gitmesini beklediğini söyledi.





Merkel, Washington'un AB ülkelerini çelik ve alüminyuma uygulanan yeni gümrük vergilerinden kalıcı olarak muaf tutmaması halinde AB'nin Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) karşı tedbirleri etkin hale getireceğini kaydetti. Merkel "Önceden olduğu gibi bunları yeniden uygulamaya sokmak zorunda kalmamayı ümit ediyoruz" dedi.



