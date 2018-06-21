Samanyolu Haber /Gündem / AB, Schengen’de iyi geçmişi olanlara 5 yıla kadar vize verecek..... /21 Haziran 2018 08:43

AB, Schengen’de iyi geçmişi olanlara 5 yıla kadar vize verecek.....

Vize rejiminde kısmen değişikliğe giden AB, Schengen’de iyi geçmişi olanlara bir yıldan başlayıp 5 yıla kadar vize verecek. ‘İyi’nin anlamı düzenli seyahat eden ve pozitif bir geçmişi olan kişiler’ Avrupa Konseyi vize yasasında bazı değişiklikler öngören bir tasarıyı kabul etti.

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Yasaya göre iyi bir vize geçmişi olanlara kademeli olarak bir yıldan beş yıla kadar vize verilebilecek. Açıklamaya göre yeni yasanın resmi yollardan seyahat edenlere sağladığı daha hızlı ve net prosedürlerden bazıları ise şöyle: Vize başvurularının seyahat tarihinden en fazla altı ay en az 15 gün önceden yapılması. Başvuru formunun doldurulması ve imzalanmasının elektronik ortamda mümkün olması.

Seyahatte birden fazla üye devlet olduğu durumlarda hangi üyelerin başvuruyu incelemekle yetkili olduğunun daha net tanımlanması. Düzenli seyahat eden ve pozitif bir vize geçmişi bulunan kişilere çoklu girişli vize verilmesi ve verilen vizenin kademeli olarak bir yıldan beş yıla kadar yükseltilmesini öngören, uyumlaştırılmış bir yaklaşıma geçilmesi. Bunların yanında, üye devletlerin vize süreçlerinin masraflarını daha iyi karşılamaları için vize ücretinin 80 euroya yükseltilmesine karar verildi. Bu ücret her üç yılda bir ihtiyaca göre revize edilecek. Avrupa Konseyinden yapılan açıklamaya göre tasarıyla birlikte Konsey Başkanlığı hemen Avrupa Parlamentosuyla görüşmelere başlayacak.

İçişleri Bakanlığı’nın dağıtımına 2 Nisan 2018 tarihinde başlanılan ikinci nesil e-pasaportların uzun süredir devam eden tasarımlarında, Türkiye’den çeşitli turizm merkezlerine ait 20 fotoğraf karesi kullanıldı. Bu 20 fotoğraftan 2’si ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun girişimleriyle Antalya’dan seçildi. Yivli Minare ve Alanya Kalesi görselleri, yeni pasaportlarda kullanıldı. Dışişleri Bakanlığı’ndan konuyla ilgili verilen bilgede, yeni pasaportların polikarbon malzemeden imal edildiği, mevcut pasaportlara göre daha güvenli, daha dayanıklı ve uzun ömürlü olduğu kaydedildi. Açıklamada, Avrupa Birliği Vize Serbestliği kıstaslarından Yüksek Güvenlik Unsuru (Genişletilmiş Erişim Kontrolü-EAC) özelliğini de destekleyen yeni pasaportların, sahteciliğe karşı daha güvenlikli olduğu, ülkemizin tarihi ve turistik yerlerinin imajlarının yer aldığı kaydedildi.
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