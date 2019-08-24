AB misilleme tehdidinde bulundu, Brezilya Amazon yangınları için orduyu görevlendirdi

Bolsonaro, ülke sınırlarında ve yerli halkların olduğu bölgelerde bir ay boyunca yangınları söndürmeye yardım etmek amacıyla orduyu görevlendiren bir başkanlık kararnamesi çıkarttı.







Avrupalı liderler ise Brezilya’da ciddi şekilde artan orman yangınlarının ardından ticari misillemede bulundu. Fransa ve İrlanda, yaptıkları resmi açıklamalarla, AB ve Latin Amerika ülkeleri arasındaki Mercosur Serbest Ticaret Anlaşması'na karşı çıkacaklarını duyurdu.







İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, “Brezilya iklimsel ve çevresel sorumluluklarını yerine getirmediği sürece İrlanda’nın AB-Mercosur Serbest Ticaret Anlaşması’nı onaylaması mümkün değil.” açıklamasını yaptı.





İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise, Twitter üzerinden, orman yangınlarının yürek yakmasının yanı sıra bunun uluslararası bir kriz olduğunu söyledi.





Diğer yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro’nun iklim konusunda verdiği taahhütlerde "yalan söylediğini" belirterek, AB ile Güney Amerika Ortak Pazarı (Mercosur) ülkeleri arasındaki ticari anlaşmaya karşı çıktığını ifade etti. Macron ayrıca, G7 Zirvesi'nde bu konunun ele alınacağını açıkladı.





Bolsonaro Macron'un söz konusu açıklamalarına tepki göstererek Twitter'da, "Fransa Cumhurbaşkanının bölge ülkelerinin katılımı olmadan ' Amazon yangını G7 Zirvesi'nde tartışılsın' önerisi, 21. yüzyıla uygun olmayan sömürgeci zihniyeti anımsatıyor." dedi.





