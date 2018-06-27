AB, Makedonya ve Arnavutluk ile üyelik müzakerelerini bir yıl erteledi

Diplomatlara göre, AB'nin pekçok üyesinden destek gelmesine rağmen ortaya çıkan bu beklenmedik sonuç, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kararı Mayıs ayındaki Avrupa Parlamentosu seçimlerinden sonraya erteleme ısrarından kaynaklandı. Macron bu seçim öncesinde göçmen karşıtı tarafların güçlenmesini istemiyor.

Karar aynı zamanda Almanya ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in Rusya'nın nüfuzunun yayılmasının önüne geçmek amacıyla başlattığı Batı Balkanlar'daki altı ülkeye AB üyelik yolunu açma çabalarının önünü kesiyor.





AB üyesi 28 ülke diplomatların uzun ve gergin olarak nitelediği toplantıda bir belge üzerinde uzlaşı sağladı. Belgede, AB hükümetleri Makedonya ve Arnavutluk için "katılım müzakereleri yolunu Haziran 2019'da belirleyecek" denildi.





Almanya, Avusturya, İsveç, Slovakya ve diğer birçok AB ülkesi üyelik müzakerelerine başlanmasına imkan verecek uzlaşıya dün varmayı umuyordu. Uzlaşı belgesini de yarın Brüksel'de yapılacak zirvede AB liderlerinin imzalaması bekleniyordu.





Avrupa Birliği'ne katılmayı bekleyen ülkeler arasında Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan bulunuyor.