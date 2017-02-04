AB liderleri 10 maddelik planda uzlaştı

Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları Malta’nın başkenti La Valletta’da cuma günü yaptığı toplantıda gündemin en önemli maddesi Akdeniz’deki mülteci akını oldu. AB’ye üye 28 ülkenin lideri, Akdeniz’deki mülteci sorununu aşmak için 10 maddelik bir plan üzerinde uzlaşmaya vardı.

Kuzey Afrika’da transit geçiş ülkelerinden Libya’ya desteğin artırılmasını hedefleyen planda bu ülkedeki sahil koruma birimlerine eğitim ve teçhizat konusunda desteklenmesi öngörülüyor. Kaçak göçün engellenmesi için insan kaçaklığı yapan çetelerin çökertilmesi için işbirliği yapılması da planın maddeleri arasında bulunuyor. Ayrıca, kaçak göçün tehlikeleri konusunda göçmenleri aydınlatacak bilgilendirme kampanyalarının düzenlenmesi planlanıyor.

AB liderlerinin üzerinde uzlaşmaya vardığı planda, göçmenlerin durumunu iyileştirecek önlemler de yer alıyor. Buna göre, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile işbirliği yapılarak Libya’da göçmenleri kabul edecek güvenli merkezlerin kurulması ve göçmenlerin gönüllü olarak kendi memleketlerine geri dönmelerini sağlayacak projelere destek sağlanması öngörülüyor.

Plan ayrıca, Libya ve komşu ülkeler arasındaki sınırların daha iyi denetlenmesini sağlayacak projelerin desteklenmesini, olası alternatif güzergâhların denetlenmesini, Libya’da olumlu gelişmelere katkı sağlayacak ikili girişimlere destek verilmesini içeriyor. Bunun yanı sıra Libya’ya komşu olan ülkelerle işbirliğinin artırılarak, korunmaya muhtaç olmayan kişilerin bu ülkelere gönderilmesinin sağlanması düşünülüyor.