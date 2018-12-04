Samanyolu Haber /Gündem / AB Konseyi: Türkiye'de 2 yılda tecavüz hükümlüsü sayısı tam 23 kat arttı! /04 Aralık 2018 21:01

AB Konseyi: Türkiye'de 2 yılda tecavüz hükümlüsü sayısı tam 23 kat arttı!

Avrupa Konseyi, kıtadaki cezaevlerinin 2005'ten 2015'a kadar değişimini inceleyen bir rapor yayımladı. Raporun Türkiye bölümünde, tutukluların ve hükümlülerin sayısının 10 yılda büyük artış gösterdiği, tecavüz suçundan hüküm giyenlerin sayısının 2013-2015 döneminde 523'ten 12 bin 253'e çıktığı belirtildi.

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BBC Türkçe'nin haberine göre Avrupa Konseyi, cezaevleri raporunu bugün kamuoyuna açıkladı. Raporda Türkiye'deki cezaevlerinde yaşanan değişimler de detaylı bir şekilde incelendi.

Avrupa Konseyi, 2015 itibarıyla Türkiye'de nüfusun binde 2.2'sinin cezaevinde olduğunu tespit etti. Türkiye bu oranla, Avrupa'da 47 ülke arasında 6. sırada.

TÜRKİYE'DE TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN NÜFUSA ORANI ARTIYOR

Türkiye'de 2014 itibarıyla cezaevine giren bir kişi ortalama 29.9 ay hapiste kalıyor. Bu, Romanya ve Portekiz'in ardından Avrupa'daki en uzun üçüncü süre.

ORTALAMA TUTUKLULUK SÜRESİ YÜKSELİYOR

Raporda Türkiye'de cezaevi kapasitesinin yüzde 144, cezaevindeki kişilerin sayısının da yüzde 220 arttığı bilgileri de yer aldı.

Avrupa Konseyi'ne göre, Türkiye'de tutukluların ve hükümlülerin sayısı 54 binden 173 bine yükseldi.

2015'te Türkiye'deki cezaevi kapasitesi ise 171 bin oldu. Böylece cezaevlerinde kişi sayısı kapasiteyi aştı.
Öte yandan cezaevi çalışanlarının sayısı da yüzde 92 arttı. Türkiye, çalışan başına 4 tutuklunun ve hükümlünün düştüğü Makedonya'nın ardından 3.7 tutuklu ve hükümlü oranıyla Avrupa'da ikinci oldu.

Rapora göre Türkiye'de 2014 itibarıyla cezaevlerindeki hükümlülerin en fazla işlediği suç soygun ve hırsızlık: Toplam 54 bin 671 kişi soygun ve hırsızlık suçundan hükümlü.

Bunu cinayet ve cinayet girişimi (24 bin 502), uyuşturucu (23 bin 589), saldırı ve darp (19 bin 589) ve tecavüz (12 bin 253) takip ediyor.

Hükümlü sayısında en fazla artışın yaşandığı suç türü ise tecavüz oldu. 2013'te cezaevinde 523 tecavüz hükümlüsü bulunurken bu sayı 2014'te 4 bin 293'e, 2015'te de 12 bin 253'e çıktı.

TECAVÜZ HÜKÜMLÜLERİNİN SAYISI 2 YILDA 23 KATINA ÇIKTI

Verileri Adalet Bakanlığı'na bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği sorularla toplayan Avrupa Konseyi, cezaevlerinde ölüm oranının 2005-2014 arası yüzde 162 arttığını, intihar oranının ise yüzde 37 azaldığını tespit etti.

HÜKÜMLÜLERİN İŞLEDİKLERİ SUÇLAR

Cezaevleri bütçesi de bu süreçte yüzde 74 artış gösterdi. Türkiye, mahpus başına günlük 21.7 euro harcamayla Avrupa'da en az harcama yapan 15. ülke oldu.

Rapora göre Türkiye'de,
— Cezaevindekilerin nüfusa oranı,
— Cezaevinde geçirilen ortalama gün sayısı,
— Cezaevi nüfusunun kapasiteye oranı,
— Cezaevi nüfusunun cezaevi çalışanlarına oranı, Avrupa ülkelerine kıyasla yüksek.
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